Лопову испао папир с именом и бројем телефона: Испливали детаљи хапшења

Аутор:АТВ редакција
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Карабинијери у италијанском месту Ботричело, у близини Катанцара, открили су и ухапсили починиоца двије крађе, пронашавши папир са пуним именом и бројем телефона који је несмотреном лопову испао из џепа.
Надлежни су захваљујући томе дошли до тридесетпетогодишњака из мјеста Изола ди Капо Рицуто, који је од раније познат закону.
Полиција је реконструисала кретање овог мушкарца током његових упада у центар Ботричела, преносе локални медији.
У првом случају, пљачкаш је ушао у продавницу одјеће и, под изговором да се распитује за одјело за младожењу, одвукао пажњу власнику, а затим је украо торбицу једне муштерије у којој се налазило око 200 евра и личне ствари.
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Убрзо након тога, провалио је у оближњу месару тако што је насилно отворио улазна врата и, како се сумња, украо 30 евра у готовини из касе.
Кључни почетни траг пронађен је у радњи поред бутика одеће, а радило се о папирићу са пуним именом и бројем телефона који је лопову испао из џепа током бјекства са мјеста прве крађе, што је потврђено прегледом снимака са надзорних камера.
Што се тиче крађе 30 евра из месаре, полицајци су на столу испред објекта пронашли паметни телефон и мању количину хашиша. Упоређивањем снимака са различитих система надзора потврђено је да је особа са снимака заправо починилац обје крађе.
Анализа пронађеног телефона омогућила је коначну идентификацију пљачкаша, који је пријављен Тужилаштву у Катанцару због кривичног дјела крађе, преноси Телеграф.рс.
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