Пале цијене нафте

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте пале су у понедјељак за више од пет одсто након што су Сједињене Америчке Државе и Иран током викенда обуставили нападе послије двије седмице сукоба, што је подстакло наду у дипломатско рјешење које би довело до деескалације и омогућило наставак пловидбе кроз Ормуски мореуз.
Фјучерси сирове нафте типа „брент“ пали су за 5,70 долара, односно око 5,9 одсто, на 91,08 долара по барелу до 8.04 часа по средњоевропском времену. Раније током трговања накратко су пали испод важног нивоа подршке од 90 долара.
Америчка сирова нафта типа Западни Тексас интермедијет (West Texas Intermediate – WTI) тргована је по цијени од 84,51 долар по барелу, што је пад од 4,80 долара, односно око 5,4 одсто.
Оба референтна уговора тргују се на најнижем нивоу у посљедњих готово седам дана, након што су цијене расле током претходне три седмице, пише Ројтерс.
Цијена „брента“ достигла је 100 долара по барелу након што се сукоб, који је смањио испоруке нафте кроз Ормуски мореуз, проширио и на Црвено море. То је отежало извоз нафте из Саудијске Арабије, највећег свјетског извозника, преко мореуза Баб ел Мандеб према Азији.
Амерички амбасадор при Уједињеним нацијама Мајк Волц (Mike Waltz) изјавио је за емисију „Фокс њуз сандеј“ (Fox News Sunday) и друге америчке медије да је предсједник Доналд Трамп одлучио да обустави америчке нападе како би оставио више времена за дипломатију.
„Чини се да тржиште непрестано тражи добре вијести из подручја које их заправо не нуди“, рекао је аналитичар компаније ПВМ (PVM) Џон Еванс (John Evans).
„Привремена обустава војних удара може дјеловати као побољшање, али не пружа никакве гаранције да ће нафта ускоро поново потећи из тог подручја. Цијене ће наставити да падају само уколико високе цијене поново смање потражњу, а не због сумњивих мини-примирја“, навео је Еванс.
Према подацима компаније Кплер (Kpler), током викенда је кроз Ормуски мореуз дневно пролазило мање од десет теретних бродова.
„Сваки опоравак пловидбе кроз Ормуски мореуз вјероватно ће бити спор и дјелимичан, јер су многи превозници и даље опрезни и желиће веће гаранције за своју безбједност прије него што у мореуз упуте више празних бродова“, рекао је аналитичар компаније МСТ Марки (MST Marquee) Сол Кавоник (Saul Kavonic).
Поред тога, бродски саобраћај кроз мореуз Баб ел Мандеб смањен је у недјељу након што су јеменски Хути напали саудијска нафтна постројења дуж обале Црвеног мора. Ипак, трећи кинески супертанкер успио је да напусти то подручје преко Баб ел Мандеба.
Аналитичари Сосијете женерала (Societe Generale) процјењују да би сваки мјесец без рјешења кризе у Црвеном мору повећао цијену нафте за најмање десет долара по барелу.
Поједини аналитичари очекују да ће тржиште остати подржано уколико снабдијевање сировом нафтом и даље буде нарушено због ризика за пловидбу на Блиском истоку и рата Русије у Украјини.
„Како се сукоб на Блиском истоку проширио на Црвено море, а украјински дронови погодили руске бродове и рафинерије, дуготрајни поремећаји у снабдијевању вјероватно би задржали цијене нафте на високом нивоу и наставили да повећавају ризик од раста глобалне инфлације“, навели су аналитичари банке УОБ (UOB) у биљешци.
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