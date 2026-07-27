Земљотрес у БиХ, осјетио се до Дубровника

Фото: EMSC

Земљотрес јачине 3.1 погодио је подручје недалеко од Љубиња, извјештава ЕМСЦ.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.0154 и дужине 18.034 сјеверно од Љубиња. "Тресе се", стигао је коментар из Дубровника.

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