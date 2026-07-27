Започео је нови топлотни талас, очекује нас опасан период

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Данас, 27. јула нас очекује максималних 30 степени. То ће уједно бити и најумјеренији дан у наредне двије седмице које су пред нама.
Од данас улазимо у нови, а можда и посљедњи, топлотни талас ове године које ће донијети тропске ноћи и температуре преко 35 степени.
Због наредног периода европско метеоролошки центри послали су упозорења, а активни су и метеоаларми.
Република Српска
Повећан је ризик од пожара, огласило се Министарство
Тренутни временски показатељи сугеришу да нас минимално до наредне сриједе очекују температуре изнад 35 степени, а од суботе наредног викенда враћају се и тропске ноћи. Минимална температура од сутра ће износити 18 степени, а од суботе 20.
Метеоролог Недим Сладић каже да ће овакво вријеме да се задржи до 5. августа.
Према његовим ријечима, ваздушна маса поријеклом са сјевера Африке најприје ће захватити западни и сјеверозападни дио Европе, прије него што се премјести над централну Европу и Балкан.
"Важан фактор у цијелој причи биће недостатак површинске влаге, који може значајно измијенити карактеристике саме ваздушне масе па би израженији осјећај спарине током дана углавном требао изостати. С обзиром на исушено тло, у наредном периоду обратити пажњу на однос према природи јер ће ризик од настанка шумских пожара све више расти", навео је Сладић на Фејсбуку
У сриједу (29.07.): Сунчано и вруће. Минимална температура ваздуха од 15 °С до 21°С, на југу до 24°С, а у вишим предјелима од 11°С. Максимална температура ваздуха од 32°С до 37°С, у вишим предјелима од 27°С.
У четвртак (30.07.): Наставља се сунчано и још топлије вријеме уз пролазну дневну облачност. Минимална температура ваздуха од 16 °С до 22°С, на југу до 25°С, а у вишим предјелима од 13°С. Максимална температура ваздуха од 34°С до 39°С, у вишим предјелима од 29°С.
У петак (31.07.): И даље сунчано и вруће уз малу дневну облачност. Минимална температура ваздуха од 17°С до 23°С, на југу до 27°С, а у вишим предјелима од 14°С. Максимална температура ваздуха од 36°С до 41°С, у вишим предјелима од 30°С.
Очекивана биометеоролошка ситуација и даље не погодује кардиоваскуларним болесницима и астматичарима. Могући су несаница, болови у мишићима и променљивo расположење, нарочито у северним деловима земље. У саобраћају је неопходна појачана пажња.
Услед очекиване биометеоролошке ситуације опрез се препоручује кардиоваскуларним болесницима. Метеоропатске реакције могу бити изражене у виду променљивог расположења и главобоље. У најтоплијем делу дана се свима саветује избегавање дужег боравка на отвореном, као и адекватна заштита од сунца. У саобраћају је неопходна повећана пажња.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
5 ч0
Друштво
23 ч0
Свијет
1 д1
Свијет
1 д0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
13
51
13
41
13
36
13
33
13
32
Тренутно на програму