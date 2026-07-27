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Маја пронађена у крви: Испливали детаљи убиства и самоубиства код Бора

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 15:31

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Мушкарац држи нож
Фото: Pexels/Saif71.com

Више јавно тужилаштво у Зајечару огласило се поводом случаја убиства и самоубиства у селу Горњане код Бора, гдје су пронађена тијела Владимира С. (29) и Маје П. (31).

Како наводе из тужилаштва, тијело жене пронађено је у предсобљу Владимирове куће како лежи на леђима у локви крви испод главе и рамена. Љекар је на лицу мјеста констатовао да има двије убодне ране.

У дворишту породичне куће је, наводе, пронађено објешено тијело Владимира С.

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Јавни тужилац наложио је обдукцију оба тијела како би био утврђен узрок смрти.

Из Вишег јавног тужилаштва у Зајечару наводе да је увиђај обављен јуче, а да ће околности овог случаја бити утврђене током даљег тока поступка, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Самоубиство

Убиство

истрага

Детаљи убиства

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