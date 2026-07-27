Маја пронађена у крви: Испливали детаљи убиства и самоубиства код Бора

Аутор:АТВ редакција
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Више јавно тужилаштво у Зајечару огласило се поводом случаја убиства и самоубиства у селу Горњане код Бора, гдје су пронађена тијела Владимира С. (29) и Маје П. (31).
Како наводе из тужилаштва, тијело жене пронађено је у предсобљу Владимирове куће како лежи на леђима у локви крви испод главе и рамена. Љекар је на лицу мјеста констатовао да има двије убодне ране.
У дворишту породичне куће је, наводе, пронађено објешено тијело Владимира С.
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Јавни тужилац наложио је обдукцију оба тијела како би био утврђен узрок смрти.
Из Вишег јавног тужилаштва у Зајечару наводе да је увиђај обављен јуче, а да ће околности овог случаја бити утврђене током даљег тока поступка, преноси Телеграф.рс.
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