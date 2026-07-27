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Тешка несрећа код Оџака: Страдали мајка и мало дијете

27.07.2026 12:12

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Тешка несрећа код Оџака: Страдали мајка и мало дијете
Фото: Instagram/mmijatovic_official

Стравична саобраћајна несрећа догодила се јутрос на пружном прелазу код Лалића, када је воз ударио у путнички аутомобил, а према незваничним информацијама, рампа на пружном прелазу у тренутку несреће била је спуштена, али је возач аутомобила наводно покушао да је заобиђе.

У том тренутку наишао је воз, који је силовито ударио у возило и наводно га вукао око 200 метара дуж пруге.

Према незваничним информацијама, у несрећи су погинуле двије особе, међу којима је и једно дијете.

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Како Телеграф пише, погинули су мајка и мали син.

На мјесту трагедије налазе се припадници полиције, Хитне помоћи и других надлежних служби, а у току је увиђај којим ће бити утврђене све околности несреће.

Више детаља биће познато након завршетка истраге.

(Оџаци уживо)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Оџак

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