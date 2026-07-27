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Колеге страдалих планинара: Били су искусни, знали су ризике, још не можемо прихватити да их нема

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 12:03

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Колеге страдалих планинара: Били су искусни, знали су ризике, још не можемо прихватити да их нема
Фото: YouTube/Avaz/printscreen

Чланови станице ГСС-а Зеница Недим Лепир и Муневер Аганхоџић говорили су о колегама који су страдали током планинарења на Елбрусу у Русији.

Казали су да је цијела БиХ потресена овим случајем.

- Ово је незапамћена трагедија, још нисмо прихватили све чињенице, пуно година смо провели скупа. Скупа смо планинарили, прешли смо пуно врхова. Могу само рећи да су то били искусни планинари, знали су гдје иду, знали су ризике, спремали су се за то. Имали су ту несрећу да их на тој висини задеси невријеме, немам ријечи - рекао је Аганхоџић за "Дневни Аваз"

Аганхоџић је казао да је тешко тврдити да ли је било пропуста и да се појављују разне дезинформације.

Лепир је казао да се на Елбрусу дешавају нагле промјене времена.

- Дешавају су промјене за 20 степени. Све остало су нагађања док наши пријатељи не дођу, тада ћемо анализирати шта се десило - говори Лепир кроз сузе.

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Тагови :

Недим Лепир

Муневер Аганхоџић

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

преминули

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