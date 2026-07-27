Хитна сједница Дома народа ПС БиХ: Пред делегатима буџет

Аутор:АТВ редакција
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Дом народа Парламента БиХ одржаће данас хитну сједницу о Приједлогу закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину, у износу од 1,58 милијарди марака.
По окончању хитне, планирана је редовна сједница овог дома, на чијем дневном реду је Приједлог измјена и допуна Закона о индустријском дизајну и Приједлог измјена и допуна Закона о управном поступку.
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