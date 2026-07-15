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Усвојен Приједлог измјена и допуна закона о Суду БиХ у првом читању

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 14:43

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Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. На дневном реду плате запослених у заједничким институцијама.
Фото: АТВ

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ усвојио је данас Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ, којим је предвиђено формирање апелационог одјељења Суда БиХ као другостепеног органа.

Предложеним измјенама и допунама прописано да предсједника и судије апелационог одјељења именује Високи судски и тужилачки савјет /ВСТС/, а не Суд БиХ, те да судије у апелационом одјељењу не могу бити судије из Суда БиХ и обрнуто.

Овај приједлог не дефинише сједиште апелационог одјељења Суда БиХ.

Ово законско рјешење предложили су чланови Колегијума Дома народа Никола Шпирић, Драган Човић и Кемал Адемовић.

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Тагови :

Дом народа

Суд БиХ

Коментари (12)

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