Усвојен Приједлог измјена и допуна закона о Суду БиХ у првом читању

Аутор:АТВ редакција
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Дом народа Парламентарне скупштине БиХ усвојио је данас Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ, којим је предвиђено формирање апелационог одјељења Суда БиХ као другостепеног органа.
Предложеним измјенама и допунама прописано да предсједника и судије апелационог одјељења именује Високи судски и тужилачки савјет /ВСТС/, а не Суд БиХ, те да судије у апелационом одјељењу не могу бити судије из Суда БиХ и обрнуто.
Овај приједлог не дефинише сједиште апелационог одјељења Суда БиХ.
Ово законско рјешење предложили су чланови Колегијума Дома народа Никола Шпирић, Драган Човић и Кемал Адемовић.
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