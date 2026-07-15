Тијела браће близанаца (11) пронађена на дну ријеке

Аутор:АТВ редакција
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У ријеци Тер у Шпанији пронађена су беживотна тијела близанаца (11).
Браћа су нестала у понедјељак поподне, након што су играла фудбал и, како се претпоставља, купала се у ријеци Тер, гдје су се утопила, пише портал Ел Паис.
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Акција потраге, покренута у понедјељак увече, омогућила је проналажење два тијела на дну ријеке која, према свим досадашњим показатељима и док се идентитет не потврди анализом отисака прстију, припадају двојици браће.
Као и много пута раније, дјечаци су тог поподнева отишли да играју фудбал на терену једне школе. Било је планирано да се врате кући око 21 час, када се терен затвара. Међутим, нису се појавили. Према изворима из истраге, браћа су одлучила да се прије повратка кући окупају у ријеци Тер. Ниједан од њих није довољно добро знао да плива и, када је пао мрак, утопили су се.
Послије поноћи, отац дјечака је пријавио њихов нестанак, а локална полиција Манљеуа обавијестила је каталонску полицију, која је преузела вођење потраге. Она је активирала дронове и подводну јединицу. У уторак око 11.30 часова екипе за ванредне ситуације пронашле су у ријеци комаде одјеће који одговарају ономе што су браћа носила у понедјељак поподне. Око 13.00 часова пронађено је, на дубини од око три метра, тијело првог дјечака. Сат времена касније пронађено је и тијело другог.
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Породица, која је учествовала у потрази, налазила се на мјесту догађаја када су тијела пронађена и обавијештена је да, према опису који су сами дали, она одговарају њиховим синовима. Идентификација близанаца, међутим, још није у потпуности завршена: тијела ће бити послата у Институт за судску медицину Каталоније (ИМЕЛЕЦ) ради коначне идентификације путем отисака прстију.
Обдукција би требало да утврди тачне околности њихове смрти, иако све указује на то да је ријеч о несрећном утапању.
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