Шпирић: Срамотан начин на који Вуковић расправља о односима Источног Сарајева и Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Делегат Клуба српског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић позвао је данас да се расправа о Приједлогу закона о Суду БиХ не претвара у полемику о односима Источног Сарајева и Бањалуке, поручивши да ће о локацији апелационог одјељења Суда БиХ бити одлучено у амандманској фази.
Шпирић је рекао да Дом народа није мјесто на којем треба расправљати о односима Источног Сарајева и Бањалуке, те да начин на који то чини делегат Ненад Вуковић "није добар, није користан, него је и срамотан".
Он је истакао да односе између Источног Сарајева и Бањалуке одређују институције Републике Српске, те нагласио да текст предложеног закона неће одредити локацију апелационог одјељења Суда БиХ.
- Локацију апелационог суда неће одлучити текст закона који имате у приједлогу, него амандманска фаза - рекао је Шпирић и позвао Вуковића да "без обзира на резервне љутње", буде дио заједничке приче о локацији апелационог одјељења.
Делегат у Дому народа Радован Ковачевић поручио је да су покушаји стварања подјела између Бањалуке и Источног Сарајева неприхватљиви, истичући да грађани Источног Сарајева Бањалуку доживљавају као свој главни град и да су поносни и на институције Републике Српске у Бањалуци и на улогу свог града у њеном стварању.
Обраћајући се посланику Ненаду Вуковићу, Ковачевић је рекао да је срамота покушавати да се код становника Источног Сарајева ствара било каква негативна емоција према Бањалуци.
- Колега Вуковићу, срам да вас буде што покушавате да правите подјелу између Пала и Бањалуке и што покушавате да створите било какву негативну емоцију код становника Источног Сарајева према Бањалуци. Ја сам на Палама редовно, барем једном мјесечно. У Источном Сарајеву сам стално. Људи у Источном Сарајеву воле Бањалуку као свој главни град. Немају никакве емоције да је њима нешто отето - рекао је Ковачевић.
Он је навео да су становници Источног Сарајева поносни на институције Републике Српске у Бањалуци – Палату Републике, Владу и Народну скупштину, али и на улогу Источног Сарајева у стварању Републике Српске, те да траже да то буде препознато.
- Источно Сарајево је моје, једнако колико је моја и Бањалука. И то вам сигурно неће проћи - поручио је Ковачевић, преноси Срна
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