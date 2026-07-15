Logo

Шпирић: Срамотан начин на који Вуковић расправља о односима Источног Сарајева и Бањалуке

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 14:23

Коментари:

1
Никола Шпирић изјава поводом отказивања сједнице у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ
Фото: Srna

Делегат Клуба српског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић позвао је данас да се расправа о Приједлогу закона о Суду БиХ не претвара у полемику о односима Источног Сарајева и Бањалуке, поручивши да ће о локацији апелационог одјељења Суда БиХ бити одлучено у амандманској фази.

Шпирић је рекао да Дом народа није мјесто на којем треба расправљати о односима Источног Сарајева и Бањалуке, те да начин на који то чини делегат Ненад Вуковић "није добар, није користан, него је и срамотан".

Он је истакао да односе између Источног Сарајева и Бањалуке одређују институције Републике Српске, те нагласио да текст предложеног закона неће одредити локацију апелационог одјељења Суда БиХ.

- Локацију апелационог суда неће одлучити текст закона који имате у приједлогу, него амандманска фаза - рекао је Шпирић и позвао Вуковића да "без обзира на резервне љутње", буде дио заједничке приче о локацији апелационог одјељења.

Делегат у Дому народа Радован Ковачевић поручио је да су покушаји стварања подјела између Бањалуке и Источног Сарајева неприхватљиви, истичући да грађани Источног Сарајева Бањалуку доживљавају као свој главни град и да су поносни и на институције Републике Српске у Бањалуци и на улогу свог града у њеном стварању.

Обраћајући се посланику Ненаду Вуковићу, Ковачевић је рекао да је срамота покушавати да се код становника Источног Сарајева ствара било каква негативна емоција према Бањалуци.

- Колега Вуковићу, срам да вас буде што покушавате да правите подјелу између Пала и Бањалуке и што покушавате да створите било какву негативну емоцију код становника Источног Сарајева према Бањалуци. Ја сам на Палама редовно, барем једном мјесечно. У Источном Сарајеву сам стално. Људи у Источном Сарајеву воле Бањалуку као свој главни град. Немају никакве емоције да је њима нешто отето - рекао је Ковачевић.

Он је навео да су становници Источног Сарајева поносни на институције Републике Српске у Бањалуци – Палату Републике, Владу и Народну скупштину, али и на улогу Источног Сарајева у стварању Републике Српске, те да траже да то буде препознато.

- Источно Сарајево је моје, једнако колико је моја и Бањалука. И то вам сигурно неће проћи - поручио је Ковачевић, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Шпирић

СНСД

Сарајево

Источно Сарајево

Бањалука

Коментари (1)

Више из рубрике

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић

БиХ

"Нећу гласати за Приједлог закона о Суду БиХ ако апелационо одјељење не буде у Српској"

1 ч

4
Спорно одлагалиште на Трговској гори: БиХ ће учествовати у процјени утицаја на животну средину

БиХ

Спорно одлагалиште на Трговској гори: БиХ ће учествовати у процјени утицаја на животну средину

1 ч

0
"Крајње је вријеме да се политичко Сарајево размисли о будућим корацима"

БиХ

"Крајње је вријеме да се политичко Сарајево размисли о будућим корацима"

3 ч

1
Сања Вулић питала ЦИК: Гдје завршава новац од казни политичким субјектима?

БиХ

Сања Вулић питала ЦИК: Гдје завршава новац од казни политичким субјектима?

4 ч

0

  • Најновије

14

52

"Родитељима нису потребна оправдања и обећања, него мјеста у вртићима"

14

48

Конаковић: Хрвати у БиХ уживају много више права и позиција него што им то по законима припада

14

47

Строге мјере безбједности у Атланти пред утакмицу између Енглеске и Аргентине

14

46

Преминуо бивши фудбалер Бундеслиге

14

43

Усвојен Приједлог измјена и допуна закона о Суду БиХ у првом читању

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима