Logo

Колика је просјечна старост возила у Српској?

Аутор:

Марија Милановић
27.07.2026 08:27

Коментари:

0
Саобраћај возила ауто вожња
Фото: ATV

Број саобраћајних незгода, посебно на подручју Бањалуке се не смањује, а поред неприлагођене брзине, непажње и умора, на то утиче и старост возила.

Просјечна старост возила у Републици Српској је 14, 5 до 15 година, а ријеч је о знатно старијим возилима, што је за АТВ потврдио Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја.

„Иако би они и даље били у саобраћају, власници их морају чешће одвести код мајстора, а посебно уколико примјете да постоје неке аномалије, проблеми и кварови. Ми нажалост немамо ту саобраћајну културу јер идемо тек кад имамо проблем“, казао је Јаћимовић.

Он је посебно нагласио да возачи који користе плин на сваки 3-5 мјесеци провјере стање својих возила, посебно у љетном периоду када је број саобраћајних незгода и погинулих у порасту.

Такође, Јаћимовић је овом приликом посавјетовао све возаче који планирају дужа путовања, да на иста иду у јутарњим часовима или приликом умарања, обавезно заустави ауто, одмори и настави с путовањем.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Миленко Јаћимовић

старост возила

Република Српска

ауто на плин

Безбједност саобраћаја

Коментари (0)

Више из рубрике

Пожар испод брда Црквина у Требињу

Друштво

Цвијетић: Грађани су у обавези да обавијесте ватрогасне службе када пале ватру

48 мин

0
Ненад Иконић начелник Горске службе спасавања Републике Српске

Друштво

Иконић за АТВ о трагедији на Елбрусу: Планина која се за 15 минута претвара у смртоносну замку

49 мин

0
Невријеме захватило Требиње, пало 40 литара кише по метру квадратном

Друштво

Невријеме захватило Требиње, пало 40 литара кише по метру квадратном

1 ч

0
Харис Адиловић бх. планинар

Друштво

Огласио се преживјели Харис Адиловић, открио разлог трагедије на Елбрусу

1 ч

0

  • Најновије

08

41

Данас сунчано уз пораст температуре

08

39

Кија Коцкар оплела по Голубовићу: “Прије 5 година сам видјела… ако је Пинк реаговао…”

08

38

Стевандић упутио саучешће породицама и пријатељима погинулих планинара

08

35

У Српској рођено 19 беба

08

31

Флорида планира да погуби двије особе истог дана, први пут од 1964. године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима