Колика је просјечна старост возила у Српској?

Аутор:Марија Милановић
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Број саобраћајних незгода, посебно на подручју Бањалуке се не смањује, а поред неприлагођене брзине, непажње и умора, на то утиче и старост возила.
Просјечна старост возила у Републици Српској је 14, 5 до 15 година, а ријеч је о знатно старијим возилима, што је за АТВ потврдио Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја.
„Иако би они и даље били у саобраћају, власници их морају чешће одвести код мајстора, а посебно уколико примјете да постоје неке аномалије, проблеми и кварови. Ми нажалост немамо ту саобраћајну културу јер идемо тек кад имамо проблем“, казао је Јаћимовић.
Он је посебно нагласио да возачи који користе плин на сваки 3-5 мјесеци провјере стање својих возила, посебно у љетном периоду када је број саобраћајних незгода и погинулих у порасту.
Такође, Јаћимовић је овом приликом посавјетовао све возаче који планирају дужа путовања, да на иста иду у јутарњим часовима или приликом умарања, обавезно заустави ауто, одмори и настави с путовањем.
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