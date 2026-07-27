Положено цвијеће на гроб свирепо убијеног српског дјечака Слободана Стојановића

Аутор:АТВ редакција
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На гроб убијеног српског дјечака Слободана Стојановића у Дрињачи код Зворника данас је положено цвијеће поводом обиљежавања 34 године од његовог свирепог убиства.
Цвијеће су положили чланови породице, представници власти Републике Српске и Србије, борачких организација, општина Зворник, Шековићи, Власеница и града Бањалука.
У име делегације Србије цвијеће је положио министар без портфеља Ненад Поповић.
У Храму Светог ђакона Авакума у Дрињачи данас ће бити обиљежене 34 године од свирепог убиства дванаестогодишњег Слободана Стојановић, којег је због мученичке смрти СПЦ прогласила светим новомучеником.
Слободана је у јулу 1992. године убила Елфета Весели, припадник Диверзантског вода Команде здружених јединица Липље и Каменица такозване Армије БиХ, када се, након што је избјегао са родитељима, вратио у своје село Каменицу по пса.
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Додик: Име дјечака Слободана Стојановића - симбол невиног страдалништва
Према налазима патолога Зорана Станковића, дијете је свирепо убијено, стомак му био пререзан у облику крста и имао је видљиве повреде главе.
Тијело дјечака пронађено је у јами у засеоку Бајрићи у Новом Селу код Зворника, а идентификован је ДНК анализом, након чега је сахрањен на гробљу у Дрињачи.
За свирепо убиство дјечака, у првостепеном поступку осуђена је Елфета Весели на 10 година затвора, да би другостепеном пресудом, која је изречена децембра 2019. године, Апелационо вијеће суда БиХ повећало казну на 13 година, преноси Срна.
Према подацима Републичког центра за истраживање рата и ратних злочина, по избијању грађанског рата Елфета Весели придружила се јединици Насера Орића, учествујући у диверзантским акцијама муслиманских снага у Подрињу.
Након рата отишла је у Швајцарску гдје је провела 20 година, избјегавајући правду.
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