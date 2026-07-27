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Неочекиван „скок“ Ђоковића!

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 10:30

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Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Новак Ђоковић напредовао је за двије позиције на новој АТП листи, иако није играо ниједан турнир протекле седмице.

Ђоковић је сада свјетски број пет са 3.670 бодова, након што су бодове изгубили Алекс де Минор и Бен Шелтон.

Де Минор је остао без 450 бодова које брани на турниру у Вашингтону који је почео у недјељу, док је Шелтон изгубио 190 бодова, што је омогућило Ђоковићу да их „прескочи“ овог понедјељка.

Србин има свега 100 бодова више од Аустралијанца.

Испред њега су Феликс Оже-Алијасим са 980 бодова више, те тренутно недостижни Карлос Алкарас са 8.160 и Александер Зверев са 8.480, као и недодирљиви Јаник Синер са 13.450 бодова.

Што се тиче осталих српских играча, ова седмица није донијела превише разлога за славље, па већина биљежи благи пад на ранг-листи.

Други рекет Србије тренутно је Миомир Кецмановић, који заузима 59. мјесто на АТП листи са 930 бодова.

Млади пазарски ас Хамад Међедовић налази се на 73. позицији са укупно 844 бода и наставља борбу за повратак у првих 50.

Искусни Душан Лајовић ове седмице заузима 152. мјесто на свијету са 378 бодова, док је Ласло Ђере забиљежио значајан пад и тренутно је 208. играч планете са 268 освојених поена.

(Б92)

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Тагови :

Новак Ђоковић

тенисер

АТП

Јаник Синер

Карлос Алкараз

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