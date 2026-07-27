Logo

Туча у Приједору: Ухапшене двије особе

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 10:31

Коментари:

0
Туча у Приједору: Ухапшене двије особе
Фото: ATV

Приједорска полиција ухапсила је Н.К. и Ђ.М. из Приједора због сумње да су претукли једну особу.

"Полицијској управи Приједор је око 06,20 часова пријављено да је у угоститељском објекту у Приједору дошло до физичког сукоба између више лица и да су том приликом осумњичени Н.К. и Ђ.М. оштећеном лицу нанијели тешке тјелесне повреде", саопштено је из ПУ Приједор.

Из полиција наводе да су након криминалистичке обраде уз извјештај о почињеном кривичном дјелу „Тешка тјелесна повреда“ осумњичени предати тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Приједор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

хапшење

ПУ Приједор

Туча

Коментари (0)

Прочитајте више

Берлин напад на геј параду

Свијет

Полиција истражује напад у Берлину као тероризам

23 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Пуцњава у Подгорици!

23 ч

0
Након што су јој ствари избачене на улицу, Мала Цана позвала полицију

Сцена

Након што су јој ствари избачене на улицу, Мала Цана позвала полицију

1 д

0
Тренд који је постао проблем: Окупљања младих све чешће завршавају пуцњавама

Свијет

Тренд који је постао проблем: Окупљања младих све чешће завршавају пуцњавама

1 д

0

Више из рубрике

Ударио полицајца аутом након заустављања, па побјегао

Хроника

Ударио полицајца аутом након заустављања, па побјегао

3 ч

0
Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Трнову

Хроника

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Трнову

17 ч

0
Пронађена три тијела планинара из БиХ на Елбрусу

Хроника

Пронађена три тијела планинара из БиХ на Елбрусу

18 ч

4
Руски спасиоци објавили снимак с Елбруса: Мећава и олујни вјетар отежавају извлачење тијела страдалих планинара

Хроника

Руски спасиоци објавили снимак с Елбруса: Мећава и олујни вјетар отежавају извлачење тијела страдалих планинара

19 ч

0

  • Најновије

13

51

"Српска спремна да помогне француским службама у границама својих могућности"

13

41

АИ пријатељи: Зашто милиони људи данас разговарају са вјештачком интелигенцијом?

13

36

Цвијановић: Злочин у Грбавицама дио геноцидне политике НДХ

13

33

Најскупљи стан у ФБиХ продат за 1,18 милиона КМ

13

32

Награда "Златни платан" глумцима Радивоју Буквићу и Златану Видовићу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима