Туча у Приједору: Ухапшене двије особе

Аутор:АТВ редакција
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Приједорска полиција ухапсила је Н.К. и Ђ.М. из Приједора због сумње да су претукли једну особу.
"Полицијској управи Приједор је око 06,20 часова пријављено да је у угоститељском објекту у Приједору дошло до физичког сукоба између више лица и да су том приликом осумњичени Н.К. и Ђ.М. оштећеном лицу нанијели тешке тјелесне повреде", саопштено је из ПУ Приједор.
Из полиција наводе да су након криминалистичке обраде уз извјештај о почињеном кривичном дјелу „Тешка тјелесна повреда“ осумњичени предати тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Приједор.
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