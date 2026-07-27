Ударио полицајца аутом након заустављања, па побјегао

Аутор:АТВ редакција
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Требињска полиција ухапсила је В.С. који се сумњичи да је аутомобилом повриједио полицајца у Гацку, а потом побјегао у правцу Фоче.
Полицајци су у Гацку покушали да зауставе путнички аутомобил марке „ауди“, којим је управљало лице иницијала В.С.
Након што су полицијски службеници пришли возилу, возач је нагло убрзао и том приликом једном полицајцу нанио лакше тјелесне повреде. Потом се удаљио у правцу Фоче.
О случају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, које је наложило полицијским службеницима да предузму све мјере и радње с циљем документовања кривичног дјела „Спречавање службеног лица у вршењу службене радње“.
Према Кривичном законику Републике Српске, за ово кривично дјело, извршено на наведени начин, предвиђена је казна затвора од једне до пет година.
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