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Ударио полицајца аутом након заустављања, па побјегао

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 10:17

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Ударио полицајца аутом након заустављања, па побјегао
Фото: АТВ

Требињска полиција ухапсила је В.С. који се сумњичи да је аутомобилом повриједио полицајца у Гацку, а потом побјегао у правцу Фоче.

Полицајци су у Гацку покушали да зауставе путнички аутомобил марке „ауди“, којим је управљало лице иницијала В.С.

Након што су полицијски службеници пришли возилу, возач је нагло убрзао и том приликом једном полицајцу нанио лакше тјелесне повреде. Потом се удаљио у правцу Фоче.

О случају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, које је наложило полицијским службеницима да предузму све мјере и радње с циљем документовања кривичног дјела „Спречавање службеног лица у вршењу службене радње“.

Према Кривичном законику Републике Српске, за ово кривично дјело, извршено на наведени начин, предвиђена је казна затвора од једне до пет година.

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Тагови :

Гацко

напад на полицију

Требиње

хапшење

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