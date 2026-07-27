Каран: Гаравице - мјесто гдје је идеолошка острашћеност НДХ убила више од 12.000 недужних људи

Аутор:АТВ редакција
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Гаравице су мјесто гдје су идеолошка острашћеност НДХ и мржња према свему што је српско убиле више од 12.000 хиљада недужних људи - дјеце, жена, стараца, чија је мученичка смрт деценијама тишином систематски гушена, изјавио је Срни предсједник Републике Српске Синиша Каран.
"Данас се навршава 85 година од једног од најтежих злочина почињених над српским народом у Другом свјетском рату, масовног страдања у Гаравицама код Бихаћа, гдје је усташки режим НДХ за неколико седмица убио око 12.000 српских цивила, међу којима је био велики број дјеце", рекао је Каран за Срну поводом обиљежавања 85 година од стравичног злочина над Србима у Гаравицама код Бихаћа.
Он је указао да је њихова једина кривица била то што су Срби и опсесивна мржња припадника усташких формација да етнички очисте ове просторе од српског становништва, мислећи да спаљивањем лешева и стављањем у креч могу да избришу сваки траг српског постојања.
"Угасили су огњишта, избрисали са лица земље комплетна села, али никада нико није успио да угаси славску свијећу. Остали смо и опстали упркос свим злочинима које су над нама чинили и данас имамо своју отаџбину Републику Српску у част свих наших предака који су страдали мученичком смрћу, али нису хтјели да се покоре разним злочинцима и окупаторима", истакао је Каран.
Спровођење организованог заборава над стратиштем у Гаравицама, али и многим другим српским стратиштима које је услиједило након Другог свјетског рата, истакао је Каран, није било само питање скривања чињеница, већ смишљен покушај брисања идентитета и колективног памћења жртава.
"Данас, право на сјећање на Гаравице није чин реваншизма или политичке манипулације, већ цивилизацијска и морална обавеза према жртвама и будућим генерацијама. Не смијемо дозволити да их поново заборавом убијамо, јер истина, ма колико била болна, једини је сигуран темељ за истинско суочавање са прошлошћу и патњама кроз који је прошао српски народ у 20. вијеку", нагласио је Каран.
Он је указао да трагедије и страдалништва заснована на мржњи према српском народу и негирању њиховог страдања не могу и неће бити основа за даљу будућност.
"Предуго су злочини над Србима били прећуткивани и уклопљени у општу причу о жртвама фашизма без јасног именовања ко су били жртве, а ко починиоци. Не можемо и нећемо себи дозволити да заборавимо прошлост, своје претке који су страдали мученичком смрћу у Гаравицама, Јасеновцу, Козари, Јадовну, Пребиловцима и оним јамама и масовним гробницама о којима се ћутало. Да се тада није крила истина о српском страдању, не би нам се догодило етничко чишћење у Сарајеву и сарајевски егзодус, страхоте у Подрињу, српској Крајини", нагласио је Каран.
Он је оцијенио да данас и убудуће морамо упорно говорити да је над српским народом у НДХ почињен геноцид што је потврђено бројним доказима, свједочењима преживјелих и научним истраживањима.
"Дужни смо да сјећање на Гаравице, као и на Јасеновац, Јадовно и друга стратишта, сачувамо од заборава из поштовања према страдалима и као опомену будућим генерацијама да се такво зло никада више не понови. Иако смо свједоци покушаја ревизије историје и покушаја да се умањи број српских жртава нећемо дозволити да се прикрије истина", истакао је Каран.
Он је додао да ће Република Српска и њене институције инсистирати на његовању културе сјећања, али не да би се светили, не из мржње, већ ради истине, наших потомака и њихове свијетле будућности, преноси Срна.
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