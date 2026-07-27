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Није све у новцу: Враћа се Душан Тадић

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 09:09

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Није све у новцу: Враћа се Душан Тадић

Већ неко вријеме траје и сага око Душана Тадића и његовог новог клуба. Помињало се да би могао у Фенербахче као дио стручног штаба, али, Дулету се још игра.

Помињали су се Емирати,, али, није ни све у новцу - Тадић се враћа у Холандију!

Душан Тадић је ушао у неке позне играчке године, али се по њему и његовом тијелу види да се није запустио нити једног момента и да је спреман за највеће домете. Напрасно његова екипа није хтјела да продужи уговор, због чега је Тадић кренуо да гледа друге опције.

dušan tadić

Фудбал

Фудбалски савез Србије огласио се по питању Душана Тадића

Недавно се појавила информација да га жели НЕЦ, који ће играти квалификације за Лигу шампиона, а онда је стигла и понуда из Ал Насра из Уједињених Арапских Емирата. Чинило се да иде тамо, да ће бити нови адут Милоша Милојевића, али...

Није ни све у новцу, Душан Тадић жели да се врати у Холандију, гдје је провео огроман дио каријере.

Како тврде тамошњи медији, Тадић је већ стигао у Холандију и на прегледе у екипу НЕЦ-а, с којом би требало да потпише уговор.

(телеграф)

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Тагови :

фудбалер

Србија

Душан Тадић

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