Крај лажним налозима на Фејсбуку

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Мета је представила Фејсбук Верифајд, нову бесплатну ознаку која потврђује да се иза Фејсбук налога налази стварна особа.
За добијање ознаке корисници морају проћи процес верификације путем селфи видеа, који Мета упоређује с постојећим профилним фотографијама како би потврдила идентитет. Компанија наводи да поступак траје свега неколико минута.
Ознака ће се у почетку приказивати на Фејсбук маркетплацу, у Датингу, Групама и на корисничком профилу, док ће касније бити видљива и уз објаве у Њуз фиду. Из Мете наглашавају да ознака не представља препоруку нити гаранцију поузданости корисника, већ искључиво потврђује да је ријеч о стварној особи.
Facebook Верифајд доступан је корисницима старијим од 18 година који поштују Стандарде заједнице, укључујући правила против превара, обмањивања и лажног представљања. Функција тренутно није доступна за странице нити за ПроМоде налоге.
Нова опција уводи се постепено, прво на одабраним тржиштима, а потом ће бити доступна корисницима широм свијета.
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