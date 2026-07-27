У гумама крио марихуану и спид, Сећија оптужен за трговину дрогом

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Добоју подигло је оптужницу против Едина Аличковића (51) званог Сећија из Теслића због сумње да се бавио дилањем дроге.
Аличковић је ухапшен у акцији ”Hidden” када је пронађено и заплијењено више од 2,5 килограма дроге и новац.
У оптужници се наводи да је Аличковић 22. априла, на парцели која је 100 метара удаљена од његове куће, у околини Теслића набавио и ради продаје држао марихуану и спид. Дрога је откривена у двије аутомобилске гуме, које су се налазиле на парцели.
Хроника
Акција ”Hidden” открила 2,7 килограма дроге и 11.000 марака
”Те дроге је оптужени у ранијем периоду продавао другим лицима, а у прилог томе иде и чињеница да је у кући пронађено више вакум врећица различитих димензија, двије вакумирке и новац у разним апоенима и то 4.050 евра, 1.380 КМ, 543 долара и 130 швајцарских франака”, наводи се у оптужници.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Теслићу. Након потврђивања оптужнице Аличковићу је продужена мјера притвора.
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