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У гумама крио марихуану и спид, Сећија оптужен за трговину дрогом

Аутор:

Огњен Матавуљ
27.07.2026 10:50

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Заплијењени новац
Фото: ПУ Добој

Окружно јавно тужилаштво у Добоју подигло је оптужницу против Едина Аличковића (51) званог Сећија из Теслића због сумње да се бавио дилањем дроге.

Аличковић је ухапшен у акцији ”Hidden” када је пронађено и заплијењено више од 2,5 килограма дроге и новац.

У оптужници се наводи да је Аличковић 22. априла, на парцели која је 100 метара удаљена од његове куће, у околини Теслића набавио и ради продаје држао марихуану и спид. Дрога је откривена у двије аутомобилске гуме, које су се налазиле на парцели.

Акција ”Hidden”

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”Те дроге је оптужени у ранијем периоду продавао другим лицима, а у прилог томе иде и чињеница да је у кући пронађено више вакум врећица различитих димензија, двије вакумирке и новац у разним апоенима и то 4.050 евра, 1.380 КМ, 543 долара и 130 швајцарских франака”, наводи се у оптужници.

Акција ”Hidden”
Акција ”Hidden”

Оптужницу је потврдио Основни суд у Теслићу. Након потврђивања оптужнице Аличковићу је продужена мјера притвора.

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Тагови :

Акција ”Hidden”

трговина дрогом

спид

марихуана

Теслић

Потврђена оптужница

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