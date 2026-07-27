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Десингерици позлило у Будви: Репер хитно хоспитализован

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 11:54

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Десингерица у болници
Фото: Instagram/dragomirdespic_design/printscreen

Како преносе србијански медији, музичару је позлило након наступа, због чега је превезен у болницу.

У међувремену се на друштвеним мрежама појавила и фотографија на којој лежи у болничком кревету док прима инфузију.

Судећи према фотографији, Десингерица је дјеловао исцрпљено и видно лоше, а његов пријатељ уз објаву је кратко написао:

- Враћамо се на старо.

Десингерица у болници
Десингерица у болници

Ово није први пут да се Десингерица овог љета нашао у центру пажње у Црној Гори.

Подсјетимо, недавно је био приведен након наступа у Сутомору јер код себе није имао лична документа, док је током полицијске контроле утврђено и да су поједини малољетници у угоститељском објекту конзумирали алкохол.

Након изласка из полицијске станице, Десингерица је објаснио шта се догодило.

- Нисам имао документа. То је био мој пропуст и платио сам казну. Поштујем закон и полицију, они су само радили свој посао. Био сам неколико сати у станици, али нема потребе од тога правити велику причу - рекао је тада.

(Аваз)

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Тагови :

Драгомир Деспић Десингерица

болница

Будва

Пјевач

хоспитализација

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