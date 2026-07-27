Десингерици позлило у Будви: Репер хитно хоспитализован

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Како преносе србијански медији, музичару је позлило након наступа, због чега је превезен у болницу.
У међувремену се на друштвеним мрежама појавила и фотографија на којој лежи у болничком кревету док прима инфузију.
Судећи према фотографији, Десингерица је дјеловао исцрпљено и видно лоше, а његов пријатељ уз објаву је кратко написао:
- Враћамо се на старо.
Ово није први пут да се Десингерица овог љета нашао у центру пажње у Црној Гори.
Подсјетимо, недавно је био приведен након наступа у Сутомору јер код себе није имао лична документа, док је током полицијске контроле утврђено и да су поједини малољетници у угоститељском објекту конзумирали алкохол.
Након изласка из полицијске станице, Десингерица је објаснио шта се догодило.
- Нисам имао документа. То је био мој пропуст и платио сам казну. Поштујем закон и полицију, они су само радили свој посао. Био сам неколико сати у станици, али нема потребе од тога правити велику причу - рекао је тада.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
19 ч0
Најновије
13
51
13
41
13
36
13
33
13
32
Тренутно на програму