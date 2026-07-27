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Амиџић: Буџет одраз закона који су раније донесени у Парламенту

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 12:32

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Срђан Амиџић
Фото: ATV

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је данас у Сарајеву да је Приједлог овогодишњег буџета институција и међународних обавеза БиХ одраз закона који су у претходном периоду донесени у Парламентарној скупштини БиХ.

Амиџић је рекао да је 125 милиона КМ повећање које се односи на примања запослених у институцијама.

- То је задато Министарству финансија и трезора и ми са тим не можемо да радимо ништа - нагласио је Амиџић и додао да је 1,16 милијарди КМ у буџету планирано за примања запослених.

Говорећи о критикама на кашњење у буџетској процедури, Амиџић је истакао да Министарство финансија и трезора није могло да утиче на то јер је Глобални фискални оквир усвојен тек у априлу, због недоласка чланова из Федерације БиХ /ФБиХ/ на сједнице Фискалног савјета, преноси Срна.

- Већ половином маја Савјет министара је урадио свој дио посла, а два мјесеца је буџет стајао у Предсједништву и након два мјесеца исти документ је, без корекција, пуштен у процедуру по хитном поступку. Да то није урађено вјероватно ове године не бисмо имали буџет - рекао је Амиџић и додао да су суштина буџета људи.

Он је навео да су у буџету обезбијеђена средства за ретроактивну исплату давања радницима у институцијама на нивоу БиХ, те да су у буџету планирана средства за повећање регреса, топлог оброка и трошкова превоза запослених у заједничким институцијама.

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ расправља данас о Приједлогу буџета институција и међународних обавеза БиХ за ову годину у износу од 1,58 милијарди КМ.

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Тагови :

Срђан Амиџић

буџет

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