Амиџић: Буџет одраз закона који су раније донесени у Парламенту

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је данас у Сарајеву да је Приједлог овогодишњег буџета институција и међународних обавеза БиХ одраз закона који су у претходном периоду донесени у Парламентарној скупштини БиХ.
Амиџић је рекао да је 125 милиона КМ повећање које се односи на примања запослених у институцијама.
- То је задато Министарству финансија и трезора и ми са тим не можемо да радимо ништа - нагласио је Амиџић и додао да је 1,16 милијарди КМ у буџету планирано за примања запослених.
Говорећи о критикама на кашњење у буџетској процедури, Амиџић је истакао да Министарство финансија и трезора није могло да утиче на то јер је Глобални фискални оквир усвојен тек у априлу, због недоласка чланова из Федерације БиХ /ФБиХ/ на сједнице Фискалног савјета, преноси Срна.
- Већ половином маја Савјет министара је урадио свој дио посла, а два мјесеца је буџет стајао у Предсједништву и након два мјесеца исти документ је, без корекција, пуштен у процедуру по хитном поступку. Да то није урађено вјероватно ове године не бисмо имали буџет - рекао је Амиџић и додао да су суштина буџета људи.
Он је навео да су у буџету обезбијеђена средства за ретроактивну исплату давања радницима у институцијама на нивоу БиХ, те да су у буџету планирана средства за повећање регреса, топлог оброка и трошкова превоза запослених у заједничким институцијама.
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ расправља данас о Приједлогу буџета институција и међународних обавеза БиХ за ову годину у износу од 1,58 милијарди КМ.
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