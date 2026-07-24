Раст цијена горива не стаје: Нови удар на буџете грађана

Аутор:Валерија Илић
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У посљедњих седам дана цијене на пумпама у Српској порасле су у просјеку за 0,25 – 0,30 КМ. Пали се аларм – цијене сирове нафте дивљају на свјетским тржиштима. Нафта марке „брент“ у кратком периоду скочила је за 27,4%, а главни разлог је нова ескалација тензија на Блиском истоку.
"Биће заиста неизвјесно шта ће се дешавати са цијеном горива, неће ме изненадити ако то ускоро не пређе и четири марке уколико не дође до смиривања", рекао је Милован Бајић, директор „Крајинапетрол“ Бањалука.
Снижавање цијена кратко је трајало, сваки нови твит предсједника САД Доналда Трампа, диктира цијене на свјетским берзама. Можемо очекивати да ће цијене ићи још ка горе, како су нам саопштили из „Супер Петрола“, јер се пораст набавних цијена још увијек није у потпуности одразио на цијене.
"Набавна цијена горива у задњих десет дана порасла за 0,40 КМ по литри без ПДВ-а, а тај скок се још увијек није у потпуности одразио на малопродајном тржишту због преосталих јефтинијих залиха које се налазе на бензинским пумпама", наводе из Супер Петрола.
За возаче то значи да пуњење просјечног резервоара од 50 литара ће сада коштати око 25 марака више него прије неколико седмица. На бензинским станицама „Супер Петрола“ није примјећен пад потрошње - парадоксално потрошња се повећава.
"Да ли купци гориво купују тамо гдје јефтиније то је сада веома тешко говорити, зато што једног момента је на једној бензинској станици јефтиније, али други дан или можда друге седмице је сасвим друга ситуација зависно од тога кад стигне нова количина и колике залихе. Оно што је евидентно да људи купују мање количине, да на исти број сипања имате у просјеку мање, ево неки су се бавили анализама око 3 литре у просјеку је мање сипање по резервоару, што значи да отприлике иде оно наспите ми за 50 КМ, 20 КМ или 100 КМ зависи колико ко већ сипа", рекао је Милован Бајић, директор „Крајинапетрол“ Бањалука.
БиХ је у потпуности зависна од увоза нафте и нафтних деривата. Ово је нови ударац на џепове грађана, посљедице ће осјетити и превозници и привреда, јер раст цијена горива брзо се преноси и на трошкове транспорта, а затим и на цијене робе и услуга.
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