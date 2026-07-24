Окончано свједочење српских логораша пред америчким истражиоцима у Дервенти

Аутор:АТВ редакција
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У Основном суду у Дервенти, окончана су свједочења осам српских логораша пред америчким истражиоцима.
Српски логораши свједочили су о тортурама које су преживјели током 1992. године у логорима, за вријеме окупације под хрватско-муслиманским снагама. Надају се да ће ова свједочења поново покренути судске процесе и да ће дочекати да починиоци злочина одговарају за своја недјела.
Дуже од три сата Момир Лазић је, пред америчким истражиоцима, свједочио о тортури и понижењима, које је претрпио током 75 дана заточеништва у логору. Нада се да ће свједочење пред америчким истражиоцима резултирати да починиоци коначно буду осуђени за злодјела која су чинили.
- Свако свједочење и враћање уназад, то боли. Тешко се сјетити, мало заборавиш, па кад се подсјетиш, није баш - каже Лазић.
Није лако било ни Остоји Шарчевићу. Каже, баш као и много пута раније, и пред америчким истражиоцима свједочио је како су га дојучерашње комшије одвеле у логор, гдје је данима мучен и изгладњиван. О томе у каквом је стању био, најбоље потврђује чињеница да је из логора побјегао са 48 килограма.
- Како сам ја видио, њима је само у интересу да се сазна право стање, ради тих појединих који имају у Америци да их могу протјерати, а овако што се тиче правде, нема, то сам изјавио много пута, нема ту правде. Ја сад 07.08. имам суђење опет у Добоју, за човјека који су се они сад сјетили, а који је умро прије двије године - истакао је Шарчевић.
Драго Кнежевић, предсједник Удружења логораша Дервента навео је да су баш били детаљни.
- Сваку ситницу да не може кад буде тамо то било суђење или овдје, да не може ништа тај да одбије није било тако или овако. Тако да улива ми наду да би могло нешто да буде од овог - додао је он.
Да америчким истражиоцима предочи оно што се дешавало у Броду за вријеме рата, покушао је и предсједник Организације за тражење заробљених и погинулих бораца и несталих цивила. Имао је, каже, намјеру да им преда експертизу о страдању Срба, коју је одобрио и Хашки трибунал, а у којој се налазе писани докази поткријепљени аудио и видео записима.
- До њих је уопште тешко било доћи, ја сам добио само овако један одговор, овако, најбоље и било да ви то предате овој амбасади, америчкој амбасади - рекао је Марко Грабовац предсједник Општинске организације за тражење заробљених и погинулих бораца и несталих цивила.
Задовољни доласком америчких истражилаца су и грађани. Кажу, крајње је вријеме да свијет сазна истину о дешавањима '90-их на подручју Дервенте.
Иако је претходно најављено да ће амерички истражиоци након саслушања српских логораша, посјетити логор у Рабићу, до тога није дошло. Али материјала и доказа за злочине које је више стотина Срба преживјело у дервентским логорима, након вишечасовних саслушања осам логораша, сигурно им неће недостајати.
(РТРС)
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