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Више од два мјесеца без одговора о одбијању пуштања Младића на лијечење

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 14:20

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Ратко Младић
Фото: Таnjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Одбрана генерала Ратка Младића више од два мјесеца чека одговор на писмо које је упутила комитетима УН за људска права након посљедњег одбијања Хага да га због тешког здравственог стања пусте на лијечење у Србију, рекао је Срни генералов син Дарко Младић.

"Немамо још никакав одговор, иначе, споро одговарају и то може да траје месецима. Они би морали да нам дају било какав одговор", рекао је Дарко Младић.

Најавио је да ће његовог оца наредне седмице у Хагу посјетити Амбасадор Србије у Холандији и државни секретар Ливија Павићевић, а у петак два најблискија ратна друга и пријатеља, један из Републике Српске и један који сад живи у иностранству.

Дарко Младић је рекао да у Хагу нису прихватили никакву сугестију љекара из Србије у вези са лијечењем његовог оца и да терапију "гурају по свом".

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Он и његов најмлађи син данас су се видео-колом чули са генералом за кога је рекао да је лоше, али стабилно. "Пола сата смо помало причали. Сретан сам да је стање сад стабилно и да се не погорша", рекао је Дарко.

Напоменуо је да је његовог оца уназад двије седмице посјетио и свештеник Војислав Билбија, да су чак успјели да одиграју партију шаха и да генералу све ове посјете много значе. "Неко је увек с њим", рекао је Дарко.

Када је ријеч о снимању филма о његовом оцу, Дарко је навео да је 95 одсто материјала снимљено и да ће се, када обезбиједе рачунар, кренути са монтажом.

Хашки Механизам одбио је 14. маја захтјев одбране да генерал Ратко Младић буде пуштен на лијечење у Србију због тешког здравственог стања. Непосредно након тога одбрана се обратила различитим комитетима УН за људска права, који до сада нису послали никакав одговор.

Генерал се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гд‌је је под палијативном његом.

Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу више пута је одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.

(СРНА)

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Дарко Младић

генерал Момир Талић

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