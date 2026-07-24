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Минић током посјете Вишеграду обишао Хидроелектране на Дрини

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 14:02

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић током посјете Вишеграду, обишао је производне погоне Хидроелектрана на Дрини, гдје ће и разговарати са руководством овог предузећа.
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић током посјете Вишеграду, обишао је производне погоне Хидроелектрана на Дрини, гдје ће и разговарати са руководством овог предузећа.

Током посјете, планиран је обилазак Дјечијег вртића "Невен" и породичног домаћинства Славка Пецикозе у насељу Косово Поље.

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Минић ће присуствовати и футсал турниру Хед опен, који се одржава на терену Основне школе "Вук Караџић".

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Тагови :

Саво Минић

ХЕ на Дрини

Хидроелектрана Вишеград

Вишеград

посјета

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