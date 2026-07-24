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Огласио се Леброн – објавио снимак који никога неће оставити равнодушним

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 18:07

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Огласио се Леброн – објавио снимак који никога неће оставити равнодушним
Фото: Tanjug / AP / Jeff Chiu

Леброн Џејмс се огласио на свом друштвеним мрежама уз емотиван видео снимак којим је потврдио да ће каријеру наставити у дресу Филаделфије Севентисиксерса.

Леброн Џејмс

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Бомба из НБА: Леброн Џејмс изабрао нови клуб!

На снимку се смјењују кадрови из свих фаза његове блиставе каријере – од средњошколских дана, преко првих сезона у НБА лиги, највећих успјеха са Кливлендом, Мајамијем и Лос Анђелес Лејкерсима, па све до најважнијих тренутака који су обиљежили више од двије деценије његове доминације.

У самој завршници видеа појављује се порука која је прекинула вишенедјељне спекулације – ЛеБрон стиже у Филаделфију.

Управо у дресу Сиксерса одиграће наредно, вјероватно и посљедње поглавље своје легендарне каријере.

Џејмс ће у Филаделфији покушати да нападне пету НБА титулу, а његов долазак представља један од највећих трансфера у историји франшизе и без сумње најзвучнији потез овогодишњег прелазног рока.

(б92)

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Тагови :

Леброн Џејмс

Филаделфија Севентисиксерс

НБА

кошарка

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