Огласио се Леброн – објавио снимак који никога неће оставити равнодушним

Аутор:АТВ редакција
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Леброн Џејмс се огласио на свом друштвеним мрежама уз емотиван видео снимак којим је потврдио да ће каријеру наставити у дресу Филаделфије Севентисиксерса.
Кошарка
Бомба из НБА: Леброн Џејмс изабрао нови клуб!
На снимку се смјењују кадрови из свих фаза његове блиставе каријере – од средњошколских дана, преко првих сезона у НБА лиги, највећих успјеха са Кливлендом, Мајамијем и Лос Анђелес Лејкерсима, па све до најважнијих тренутака који су обиљежили више од двије деценије његове доминације.
У самој завршници видеа појављује се порука која је прекинула вишенедјељне спекулације – ЛеБрон стиже у Филаделфију.
Управо у дресу Сиксерса одиграће наредно, вјероватно и посљедње поглавље своје легендарне каријере.
Џејмс ће у Филаделфији покушати да нападне пету НБА титулу, а његов долазак представља један од највећих трансфера у историји франшизе и без сумње најзвучнији потез овогодишњег прелазног рока.
(б92)
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