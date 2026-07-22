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Кошаркашки камп у Новом Граду почео своју 11. причу

22.07.2026 13:14

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Кошаркашки камп у Новом Граду
Фото: Глас Српске

Нови Град је ове године домаћин 11. издања кошаркашког кампа "Basketball camp" Нови Град 2026. Организатор је КК Слобода 73.

На кампу ће у наредна четири дана учествовати око 150 дјечака и девојчица из Новог Града, Приједора, Козарске Дубице, Костајнице, Бос. Крупе, Велике Кладуше, Цазина и иностранства.

Са дјецом ће ове године радити Игор Крајишник, тренер бијељинског Радника, Лука Кнежевић, тренер млађих селекција бањалучког Борца, затим, Синиша Умљеновић, члан стручног штаба тузланског Јединства, те Синиша Шолаја, тренер приједорских Хантерса.

Промотер кампа је Давид Маран, бивши кошаркаш Студента и Славије, који је поникао у млађим категоријама Слободе 73, иначе некада и сам учесник овог кампа.

Учесници кампа ове године радиће на три терена, у Спортској дворани у Новом Граду, те на вањском терену КК Слобода 73 и у Основној школи Вук Караџић.

Поред рада на тактичко-техничким елементима, за све учеснике кампа биће организована такмичења у шутирању и разним играма. Кроз новоградски камп у претходних девет издања прошло је више од 1700 дјеце, преноси Глас Српске.

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Тагови :

кошарка

Нови Град

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