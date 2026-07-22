Заједничка комисија без сагласности о вету Бошњака, одлучиваће Уставни суд

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Делегати Вијећа народа Републике Српске данас нису постигли сагласност о покретању виталног националног интереса бошњачког народа на Декларацију о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ и овај предмет се упућује Уставном суду Српске.
"Будући да на сједници Вијећа народа Републике Српске није постигнута сагласност у погледу наведене одлуке, предмет је упућен Заједничкој комисији Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа за усаглашавање закона, прописа и аката", саопштено је из Вијећа народа.
Ни Заједничка комисија данас није постигла сагласност о покретању заштите виталног националног интереса бошњачког народа на усвајање Закона о допунама Кривичног законика Републике Српске и Закона о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности, због чега су ови предмети прослијеђени Уставном суду Републике Српске.
Народна скупштина Републике Српске је 7. јула по хитном поступку једногласно усвојила Декларацију о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ, којом је наглашена важност одбране демократски изабраних институција Републике Српске од свих покушаја да буду смањене или укинуте њихове надлежности и пренесене на ниво заједничких институција БиХ с циљем унитаризације.
У Декларацији је наведено и да је неопходно кроз парламентарне и друге процедуре покренути поступке за поништење низа одлука високих представника које су донесене на основу такозваних бонских овлаштења.
Народна скупштина Републике Српске усвојила је 9. јула по хитном поступку Закон о допунама Кривичног законика Републике Српске, којим се предвиђа до три године затвора за величање Независне Државе Хрватске и такозване Армије БиХ.
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Вијеће народа одбило вето Бошњака, у току сједница Заједничке комисије
Допуном овог закона прописује се да ће онај ко путем штампе, радија, телевизије, компјутерског система, друштвене мреже или на други начин, на јавном мјесту или јавном скупу промовише, велича, шири, подржава или подстиче позитивно вредновање, прихватање усташтва или усташке идеологије НДХ и јавно истицање и промовисање застава и симбола такозване Армије БиХ бити кажњен са до три године затвора.
По хитном поступку усвојен је и Закон о гробљима и погребној дјелатности Републике Српске, којим је предвиђено увођење новчаних казни за одговорне за симболе на гробљима које величају и промовишу идеологију НДХ, као и усташку, нацистичку и фашистичку идеологију.
"Гробови, гробнице, надгробни споменици, спомен-обиљежја или објекти унутар гробља не могу садржавати симболе и натписе који вријеђају вјерске, моралне и националне осјећаје српског народа и свих других грађана", наведено је у образложењу овог акта.
(СРНА)
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