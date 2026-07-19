Пораз Орлића, Словенија шампион Европе

Аутор:АТВ редакција
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Репрезентација Србије изгубила је у финалу Европског првенства за кошаркаше до 20 година у Љубљани од селекције Словеније резултатом 84:65.
Ово је први пораз "орлића" на Евробаскету након шест побједа на турниру.
Словенци су практично цијели меч били у вођству, а предводио их је Вит Храбар са 18 поена.
За Србију Милош Шојић убацио је 13, а Никола Џепина и Алекса Стојановић по 10 поена.
Било је ово прво финале Евробаскета за "орлиће" од 2015. године када су савладали Шпанију и окитили се златом.
Бронзану медаљу освојила је Шпанија која је у мечу за треће мјесто савладала Француску резултатом 65:54.
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