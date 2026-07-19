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Пораз Орлића, Словенија шампион Европе

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 22:02

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Млади кошаркаши Србије
Фото: ФИБА

Репрезентација Србије изгубила је у финалу Европског првенства за кошаркаше до 20 година у Љубљани од селекције Словеније резултатом 84:65.

Ово је први пораз "орлића" на Евробаскету након шест побједа на турниру.

Словенци су практично цијели меч били у вођству, а предводио их је Вит Храбар са 18 поена.

За Србију Милош Шојић убацио је 13, а Никола Џепина и Алекса Стојановић по 10 поена.

Било је ово прво финале Евробаскета за "орлиће" од 2015. године када су савладали Шпанију и окитили се златом.

Бронзану медаљу освојила је Шпанија која је у мечу за треће мјесто савладала Француску резултатом 65:54.

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Таг :

Европско првенство

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