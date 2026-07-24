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Минић: Реализован још један задатак Владе, борци и РВИ ослобођени партиципација

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 18:40

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: ATV

Радује ме вијест из Службеног гласника Републике Српске да ће за пар дана сви наши борци, породице погинулих и РВИ коначно бити ослобођени плаћања партиципација за лијечење, навео је премијер Републике Српске Саво Минић.

"Ово је још један у низу реализованих задатака који смо ставили пред Владу коју водим", поручио је Минић на Иксу.

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Тагови :

Саво Минић

РВИ

Борци Републике Српске

партиципација

Влада Републике Српске

Коментари (2)

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