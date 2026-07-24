Минић: Реализован још један задатак Владе, борци и РВИ ослобођени партиципација

Аутор:АТВ редакција
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Радује ме вијест из Службеног гласника Републике Српске да ће за пар дана сви наши борци, породице погинулих и РВИ коначно бити ослобођени плаћања партиципација за лијечење, навео је премијер Републике Српске Саво Минић.
"Ово је још један у низу реализованих задатака који смо ставили пред Владу коју водим", поручио је Минић на Иксу.
Радује ме вијест из Службеног гласника Републике Српске да ће за пар дана сви наши борци, породице погинулих и РВИ коначно бити ослобођени плаћања партиципација за лијечење.— Саво Минић (@minic_savo) July 24, 2026
Ово је још један у низу реализованих задатака који смо ставили пред Владу коју водим.
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