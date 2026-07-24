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Пирло је нови селектор Италије

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 19:38

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Андреа Пирло селектор Италије
Фото: Instagram/andreapirlo21

Фудбалски савез Италије и Пирло постигли су договор након што је Гвардиола одбио тај посао

Италијански фудбалски савез постигао је договор с Андреом Пирлом да води репрезентацију Италије у наредне четири године, јавио је Ројтерс позивајући се на Ла Републику.

Пирло, који се сматра једним од највећих везних играча у хисторији, освојио је Свјетско првенство 2006. године с Италијом и играо је у импресивној клупској каријери за Јувентус, Милан и Интер.

Пирло био је тренер Јувентус током сезоне 2020/21, водећи торински клуб до освајања титула Купа и Суперкупа Италије.

Договор је постигнут неколико сати након што је бивши менаџер Манчестер Ситија и Барселоне Пеп Гвардиола одбио понуду да преузме Италију.

Италија тражи новог селектора откако је Генаро Гатусо одступио у априлу након што се четвероструки свјетски прваци нису успјели квалификовати за треће узастопно финале Свјетског првенства, преноси Аваз

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Тагови :

Андреа Пирло

Фудбал утакмица

Италија

селектор

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