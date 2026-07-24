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Играчи тукли судију: Утакмица завршила хаосом

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 13:52

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Случај насиља над фудбалским судијом потресао је Турску након утакмице турнира села из провинције Бајбурт, одигране на стадиону Махмутбеј у истанбулској општини Бачилар.
Фото: Printscreen

Нови случај насиља над фудбалским судијом потресао је Турску након утакмице турнира села из провинције Бајбурт, одигране на стадиону Махмутбеј у истанбулској општини Бачилар.

Према наводима турских медија, неколико фудбалера физички је насрнуло на главног судију одмах по завршетку сусрета, оборило га на земљу и ударало рукама и ногама, док су присутни покушавали да зауставе напад.

Инцидент је забиљежен мобилним телефоном, а снимак се убрзо проширио друштвеним мрежама и изазвао бројне осуде јавности, преносе Независне.

Очекује се истрага

Према доступним информацијама, мотив напада за сада није званично саопштен, али се очекује покретање истраге против одговорних особа и утврђивање свих околности догађаја.

Нови инцидент поново је отворио питање безбједности судија у турском фудбалу, посебно након напада на елитног арбитра Халила Умута Мелера крајем 2023. године, када је предсједник једног суперлигашког клуба ударио судију на терену, због чега је Фудбалски савез Турске привремено обуставио сва домаћа такмичења.

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Тагови :

судија

Туча

Турска

Фудбал утакмица

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