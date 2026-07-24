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Како је ФИФА расподијелила наградни фонд: Познати износи за сваку репрезентацију

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 18:31

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Како је ФИФА расподијелила наградни фонд: Познати износи за сваку репрезентацију
Фото: Tanjug / AP / David J. Phillip

Свјетско првенство у фудбалу 2026. године донијело је чак 871 милион долара за 48 репрезентација учесница, што је највећи наградни фонд у историји Мундијала.

Репрезентација БиХ зарадила је 12 милиона долара од наступа на Свјетском првенству.

Селекције које су испале у групној фази добиле су 10 милиона долара, док су тимови који су испали, попут БиХ, у осмини финала зарадили 12 милиона долара.

Екипе које су испале у четвртфиналу добиле су по 20 милиона долара, док је пласман у полуфинале донио највеће новчане награде.

Четвртопласирана Француска добила је 28 милиона долара, а трећепласирана Енглеска 30 милиона долара. Аргентина је добила 34 милиона долара за пораз у финалу.

Распоред наградног фонда Свјетског првенства 2026.

Шпанија: 51 милион долара

Аргентина: 34 милиона долара

Енглеска: 30 милиона долара

Француска: 28 милиона долара

Мароко, Белгија, Норвешка, Швајцарска: по 20 милиона долара

Парагвај, Канада, Португалија, Сједињене Америчке Државе, Бразил, Мексико, Египат, Колумбија: по 16 милиона долара

Њемачка, Шведска, Јужноафричка Република, Холандија, Хрватска, Аустрија, БиХ, Сенегал, Јапан, Обала Слоноваче, Еквадор, ДР Конго, Зеленортска Острва, Аустралија, Алжир, Гана: по 12 милиона долара

Иран, Јужна Кореја, Шкотска, Уругвај, Чешка, Катар, Хаити, Турска, Курасао, Тунис, Нови Зеланд, Саудијска Арабија, Ирак, Јордан, Узбекистан, Панама: по 10 милиона долара, преноси Аваз.

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Тагови :

ФИФА

Свјетско првенство 2026

фудбалер

Награда

новац

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