Хоће ли суша поново „обрати“ кукуруз у Српској?

Аутор:Зорица Петковић
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Ђуро Цвијић ратар и фармер из села Кладари код Српца, узгаја кукуруз на око 20 хектара. Свака година је, прича, била тежа и сушнија од претходне, па се одлучио још прије 15 година, за тада изузетно скупу инвестицију – системе за наводњавање.
Да би сачувао кукуруз, ових дана ради неколико врста наводњавања, јер да не залива, каже, никаквих приноса не би имао.
„Ми све одрадимо, све како треба нађубри се, посије се, уништава трава и онда долази сунце извуче из кукуруза огромну масу тако да тај кукуруз ако не би дошао до воде онда се он бори да живи. На одметак не оде ништа, на крају године шта си радио- ниси ништа", рекао је Ђуро Цвијић, пољопривредни произвођач, село Кладари код Српца.
На подручју Лијевче поља око 30.000 хектара, је под кукурузом. Тамо гдје су примјењене агротехничке мјере, али је потпуно изостало наводњавање или га није било у довољној мјери, приноси ће бити веома лоши. Умјесто 10, ратари ће набрати једва 2 до 3 тоне по хектару. Количина кише која је пала претходних дана, нажалост, кажу стручњаци, још није довољна за опоравак биљке.
“Ако гледамо у суштини није било довољно јер кукуруз гдје није било наводњавања , односно падавина је у јако лошем стању. Листови су доњи почели да се пале све до клипа ако пређер изнад клипа никаквог приноса неће бити. Ситуација је јако тешка тамо гдје није извршено наводњавање“, рекао је Ненад Ерцег, Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди, ПЈ Градишка.
Требало би свакако обезбиједити све услове, а без наводњавања“ фабрика под отвореним небом“ одавно не може да функционише. Ваљало би потражити и нова рјешења.
„Разговарали смо са неким произвођачима и дошли до заједничког закључка да када би „окретали ријеке“ преко тих поља усјева кукуруза не знам да ли бисмо успјели сачувати. Вјероватно ћемо се ту морати окретати неким другим културама , неким другим врстама производње можда сирак буде интересантна култура, да пробамо негдје огледно и то радити“, рекао је Саша Лалић, помоћник министра пољопривреде.
Из Министарства пољопривреде истичу и да је ове године актуелан пројекат Свјетске банке „Унапређење конкурентности пољопривреде", те да ће преко 30 милиона марака бити уложено у системе за наводњавање у 19 локалних заједница Српске.
Наредне двије до три седмице биће пресудне за род и квалитет кукуруза. Уколико не буде већих падавина до средине августа , тамо гдје нема наводњавања приноси ће бити изузетно лоши.
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