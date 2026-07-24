Тврда квржица испод ребара: Симптом смртоносне болести многи игноришу

Аутор:АТВ редакција
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Тврда квржица на десној страни стомака, одмах испод ребарног лука, може бити један од првих и најважнијих знакова упозорења када је у питању рак јетре.
Иако овај симптом не мора увијек да значи малигно обољење, посебно уколико се јави самостално, од изузетне је важности обратити пажњу на све промјене у организму и потражити савјет љекара уколико тегобе трају или се додатно погоршавају.
Примарни рак јетре је болест код које се малигне, односно канцерогене ћелије формирају директно у ткивима овог органа. За разлику од њега, карцином који настане у неком другом дијелу тијела и кроз организам се прошири на јетру представља метастазу, а не примарни тумор.
Јетра је један од највећих и најважнијих органа у људском тијелу. Налази се у горњем десном дијелу стомака, одмах испод ребара, а састоји се од десног и лијевог режња.
Има бројне и виталне функције за целокупно здравље – производи жуч која помаже варењу масти, складишти гликоген као главни извор енергије и филтрира штетне материје из крви како би се избациле из организма.
Најчешћи облици примарног рака јетре код одраслих су:
У почетним фазама болести, рак јетре често може да прође потпуно непримијећено и без јасних симптома. Међутим, како болест напредује, могу се јавити различите тегобе:
Важно је нагласити да сви ови симптоми не значе аутоматски да особа има рак јетре, јер могу бити повезани и са другим здравственим стањима. Ипак, појава тврде квржице у стомаку, нарочито уз друге наведене симптоме, захтјева хитну посјету љекару и детаљну дијагностику, преноси Курир.
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