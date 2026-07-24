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Тврда квржица испод ребара: Симптом смртоносне болести многи игноришу

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 13:38

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Тврда квржица испод ребара: Симптом смртоносне болести многи игноришу
Фото: Pixabay

Тврда квржица на десној страни стомака, одмах испод ребарног лука, може бити један од првих и најважнијих знакова упозорења када је у питању рак јетре.

Иако овај симптом не мора увијек да значи малигно обољење, посебно уколико се јави самостално, од изузетне је важности обратити пажњу на све промјене у организму и потражити савјет љекара уколико тегобе трају или се додатно погоршавају.

Примарни рак јетре је болест код које се малигне, односно канцерогене ћелије формирају директно у ткивима овог органа. За разлику од њега, карцином који настане у неком другом дијелу тијела и кроз организам се прошири на јетру представља метастазу, а не примарни тумор.

Чувар нашег организма

Јетра је један од највећих и најважнијих органа у људском тијелу. Налази се у горњем десном дијелу стомака, одмах испод ребара, а састоји се од десног и лијевог режња.

Има бројне и виталне функције за целокупно здравље – производи жуч која помаже варењу масти, складишти гликоген као главни извор енергије и филтрира штетне материје из крви како би се избациле из организма.

Најчешћи облици примарног рака јетре код одраслих су:

  • Хепатоцелуларни карцином (ХЦЦ) – најзаступљенији облик примарног рака јетре, који настаје из главних ћелија јетре (хепатоцита)
  • Холангиокарцином – рак који настаје у жучним каналима
  • Хепатоцелуларни карцином чини највећи број случајева примарног рака јетре код одраслих и представља један од водећих узрока смртности од малигних болести широм свијета.

Рак јетре често напредује без симптома

У почетним фазама болести, рак јетре често може да прође потпуно непримијећено и без јасних симптома. Међутим, како болест напредује, могу се јавити различите тегобе:

  • Тврда квржица на десној страни стомака, одмах испод ребарног лука
  • Нелагодност или бол у горњем десном дијелу стомака
  • Увећан или видно отечен стомак
  • Бол који се шири ка десној лопатици или леђима
  • Жутица – жутило коже и беоњача
  • Лакше стварање модрица или појава неразјашњеног крварења
  • Необичан умор, малаксалост и општа слабост
  • Мучнина и повраћање
  • Губитак апетита или осјећај ситости након веома мале количине хране
  • Необјашњив и нагао губитак тјелесне тежине
  • Блиједа, готово бијела столица и изразито тамна мокраћа
  • Повишена тјелесна температура

Важно је нагласити да сви ови симптоми не значе аутоматски да особа има рак јетре, јер могу бити повезани и са другим здравственим стањима. Ипак, појава тврде квржице у стомаку, нарочито уз друге наведене симптоме, захтјева хитну посјету љекару и детаљну дијагностику, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Болест

здравље

јетра

организам

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