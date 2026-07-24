Logo

У кући крио 800 грама дроге, осам бомби и оружје!

Аутор:

Огњен Матавуљ
24.07.2026 13:23

Коментари:

0
Дрога, бомбе и оружје заплијењени у претресу у Источној Илиџи
Фото: Уступљена фотографија

Нинослав Гаврић (30) из Источне Илиџе ухапшен је због сумње да се бавио трговином наркотика, а полиција је код њега пронашла и одузела 800 грама дроге, бомбе и оружје.

У ПУ Источно Сарајево наводе да је Н.Г. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом и недозвољена производња и промет оружја и експлозивних материја.

”По наредби Основног суда у Сокоцу данас је извршен претрес куће и помоћних објеката које користи осумњичени. Том приликом је пронађено иу одузето 443,55 грама марихуане, 246 грама спида и 114 грама кокаина. Одузета је и аутоматска пушка, шест метака, пиштољ и осам бомби”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

Дрога, бомбе и оружје

Додају да ће након документовања предмета против осумњиченог бити достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву.

Према незваничним информацијама Гаврић је и раније довођен у везу са трговином наркотика.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нинослав Гаврић

хапшење

трговина дрогом

Источно Сарајево

Источна Илиџа

претреси

заплијењена дрога

Коментари (0)

Више из рубрике

Бањалучанин Марко Праштало спроведен у ОЈТ Бањалука због физичког напада и пријетњи смрћу

Хроника

Праштало пријетио смрћу чувару КПЗ Туњице, предложен му притвор

3 ч

0
Градски стадион Бањалука

Хроника

Огласила се СИПА о акцији ”Борац”: У претресима изузета пословна документација

3 ч

2
Полицијски службеници Од‌јељења за борбу против злоупотреба опојних дрога Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, провели су оперативну акцију кодног назива "Шибица".

Хроника

Акција "Шибица": Ухапшен мушкарац, пронађене три лабораторије и дрога

3 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Хроника

Два брата ухапшена након убиства у Бару: Познато шта је претходило обрачуну

4 ч

0

  • Најновије

16

04

Ирански генерал шокирао тврдњом о оружју које је САД користила у рату!

15

58

ТикТоку пријети велика казна ЕУ

15

47

Јак вјетар отежавао гашење: Пожар у селу Хум под контролом, објекти нису угрожени

15

42

Фоча добија Трг породице и ново шеталиште уз Дрину

15

35

Ко је гдје сахрањен? Селак позвао надлежне да провјери наводе из објаве на друштвеним мрежама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима