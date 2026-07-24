У кући крио 800 грама дроге, осам бомби и оружје!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Нинослав Гаврић (30) из Источне Илиџе ухапшен је због сумње да се бавио трговином наркотика, а полиција је код њега пронашла и одузела 800 грама дроге, бомбе и оружје.
У ПУ Источно Сарајево наводе да је Н.Г. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом и недозвољена производња и промет оружја и експлозивних материја.
”По наредби Основног суда у Сокоцу данас је извршен претрес куће и помоћних објеката које користи осумњичени. Том приликом је пронађено иу одузето 443,55 грама марихуане, 246 грама спида и 114 грама кокаина. Одузета је и аутоматска пушка, шест метака, пиштољ и осам бомби”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
Додају да ће након документовања предмета против осумњиченог бити достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву.
Према незваничним информацијама Гаврић је и раније довођен у везу са трговином наркотика.
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