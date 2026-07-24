Сутра је Тројеручица: Молитва пред овом светињом православља је симбол наде, исцјељења и помоћи

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници сутра обиљежавају празник иконе Пресвете Богородице Тројеручице, једне од најпоштованијих и највољенијих светиња у православном свијету.
Мало је икона које имају толико богату историју, толико снажну симболику и толико дубоку везу са српским народом као што је управо Тројеручица.
Она није само умјетничко дјело нити обична икона. За вјернике представља симбол Божје помоћи, заштите и утјехе у најтежим животним тренуцима. Њена прича траје више од хиљаду година и повезује Светог Јована Дамаскина, Свету Гору, Хиландар и Светог Саву, због чега заузима посебно мјесто у српској духовној традицији.
Многи вјерују да управо пред овом иконом треба изговорити најискреније молитве онда када се чини да излаза нема.
Предање каже да је у 8. вијеку велики хришћански теолог Свети Јован Дамаскин бранио поштовање светих икона у вријеме када су оне биле забрањиване и уништаване.
Због својих ставова био је лажно оптужен за издају. Као казна, одсјечена му је десна рука, којом је писао и бранио хришћанску вјеру.
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Те ноћи, Јован је узео своју одсјечену шаку, прислонио је уз руку и сатима се молио пред иконом Пресвете Богородице, молећи је да га исцијели како би могао да настави да служи Богу.
Предање каже да се догодило чудо.
Када се пробудио, рука му је била потпуно здрава. Остао је само танак ожиљак као подсјетник на оно што се догодило.
Из захвалности, Свети Јован је израдио сребрну руку и причврстио је на икону Богородице. Управо због тог дара икона је добила име Тројеручица, јер поред две насликане руке Пресвете Богородице има и трећу, сребрну.
Након смрти Светог Јована Дамаскина икона је вјековима чувана у његовом манастиру.
Касније је, према предању, чудесним путем доспјела на Свету Гору, где је стигла у српски манастир Хиландар, који су основали Свети Сава и његов отац Свети Симеон Мироточиви.
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Од тада Тројеручица постаје највећа светиња Хиландара и један од најпрепознатљивијих симбола српског православља.
За ову икону везује се још једно посебно предање.Када су се монаси послије смрти игумана више пута безуспјешно договарали ко ће бити нови старешина манастира, ујутру су Тројеручицу затекли на игуманском мјесту у цркви. Враћали су је на њено мјесто, али би се она, према предању, поново налазила на игуманском трону.
Монаси су то прихватили као знак да је сама Пресвета Богородица постала игуманија Хиландара.
Због тога се и данас сматра да је Тројеручица једини прави игуман овог светог манастира, док монаси имају само заменика игумана који управља свакодневним животом братства.
Пред овом иконом вековима се изговарају молитве за здравље, мир у породици и заштиту дјеце.
Многи јој се обраћају када пролазе кроз тешке животне периоде, када траже снагу да донесу важну одлуку или када се суочавају са болешћу, бригама и неизвјесношћу.
Посебно јој се моле људи који раде рукама – љекари, хирурзи, уметници, занатлије, музичари и сви они којима су руке основно средство рада, управо због чуда које је везано за исцјељење руке Светог Јована Дамаскина.
Народ вјерује да искрена молитва пред Тројеручицом доноси утјеху, смирење и наду, чак и онда када се чини да рјешења нема.
На празник Тројеручице у многим домовима пали се кандило или свећа пред иконом Пресвете Богородице, а породица заједно изговара молитву за здравље, слогу и Божји благослов.
Вјерује се да овај дан треба провести у миру, без свађе, тешких ријечи и љутње. Посебно се препоручује да се помирите са особом са којом сте у сукобу, јер се сматра да је Богородица заштитница љубави, праштања и породичног мира.
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Добро је учинити неко добро дјело – помоћи сиромашнима, обићи болесног или пружити подршку некоме коме је потребна утјеха. У народу постоји вјеровање да се свако добро дјело учињено на овај празник вишеструко враћа.
Ако сте у могућности, пожељно је отићи на свету литургију и помолити се пред иконом Пресвете Богородице, а они који остају код куће могу прочитати Богородичину молитву или Акатист Пресветој Богородици.
"Пресвета Владице Богородице Тројеручице, Мати Господа нашега Исуса Христа, погледај милостиво на мене грешног и недостојног слугу свог. Испроси ми од Сина Твога здравље душе и тијела, мир у дому, љубав међу ближњима, снагу у искушењима и вјеру која неће посустати. Покриј ме својим светим омофором, сачувај од свакога зла и упути ме путем спасења. Амин."
За православне вјернике Тројеручица није само успомена на једно велико чудо из прошлости. Она је и данас симбол наде да ниједна молитва изговорена искреним срцем није узалудна и подсјетник да се вјера највише показује управо онда када је човјеку најтеже.
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