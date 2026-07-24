Адвокат породице Алдине Јахић шокиран: Калајџић нема емпатије ни кајања, ово никад нисам видио

Аутор:АТВ редакција
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Алдина Јахић је убијена у Мостару 16. новембра прошле године, а убио ју је бивши партнер Анис Калајџић.
Калајџићу се за овај монструозан злочин суди и до сада је одржано шест рочишта на којима су се могла чути потресна свједочења људи који су познавали убицу и жртву, али и полицајца који је међу првима стигао на мјесто злочина.
Адвокат породице Јахић, Дамир Алић за "Аваз" је казао како очекује да убица Калајџић буде осуђен на максималну казну затвора од 45 година и да је апсолутно увјерен да ће се то десити.
Бити у судници и постављати питања оцу жртве коју је он убио је страшно, казао је адвокат Алић.
- Има он право на то, али то је један одраз непоштивања личности. Има он право по одредбама закона о кривичном поступку да поставља питања, међутим, то је један одраз непоштивања. Обраћати се на овај начин на који се он обраћао, без поштовања, без уважавања, одражава стање личности која је починила једно звјерско кривично дјело - казао је Алић.
Додао је како је ово ријетко виђено у судској пракси да убица не показује ни трунку емпатије ни према породици ни према самој жртви, макар и због тога да се може надати блажој казни.
- Гледати такво нешто, за мене који радим готово 25 година је непојмљиво. Само могу да претпоставим како се осјећа породица и пријатељи који присуствују рочиштима. Приступити на начин како чини оптужени Калајџић је потпуно невјероватно, међутим с друге стране, колико то год било скандалозно, показује да се ради о урачунљивој особи. Ради се о особи која је и у вријеме извршења кривичног дјела хладно, смишљено, свјесно и са потпуним разумијевањем починила такво једно тешко кривично дјело - истакао је.
Он је прокоментарисао тврдње једног од свједока да је отац Аниса Калаџића, Авдо Калајџић, покушао утјецати на њега и његов исказ у корист сина. Алић истиче да ово указује на мањак емпатије од стане породице.
- Они су имали прилику да реагују као породица и да неке ствари спријече. За сваку похвалу је реакција ФК Вележа. Увјерен сам да ће Тужилаштво ХНК подузети, ако већ није одређене радње – казао је.
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