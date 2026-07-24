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Нова мјера у Лакташима: Бесплатне грађевинске дозволе за младе брачне парове

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 20:45

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Нова мјера у Лакташима: Бесплатне грађевинске дозволе за младе брачне парове
Фото: Unsplash

Млади брачни парови у Лакташима ускоро ће имати значајно мањи трошак приликом изградње породичне куће.

Одборници Скупштине Града Лакташи на 16. редовној сједници јуче су усвојили одлуку којом се брачни парови до 35 година старости у потпуности ослобађају плаћања трошкова грађевинске дозволе за изградњу куће површине до 100 квадратних метара.

Како је истакао градоначелник Мирослав Бојић, ријеч је о једној од најзначајнијих мјера намијењених младима, али и подршка њиховом останку у Лакташима и заснивању породице.

Право на ову погодност имаће млади брачни парови са пребивалиштем на подручју града Лакташи, без обзира на зону градње. Уколико планирани стамбени објекат буде већи од 100 квадратних метара, инвеститори ће плаћати само разлику за квадратуру изнад прописаног лимита.

Бојић је нагласио да ова мјера представља конкретну подршку младим породицама у рјешавању стамбеног питања те да је дио континуираних активности Градске управе усмјерених на стварање бољих услова за живот младих породица.

Град Лакташи усвајањем ове одлуке наставља провођење пронаталитетних и развојних мјера, подстичући младе да остану у свом граду, граде породичне домове и допринесу демографском развоју локалне заједнице, пише Глас Српске.

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Тагови :

Лакташи

građevinske dozvole

млади брачни парови

Мирослав Бојић

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