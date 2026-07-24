Кружни ток у Палама од данас у функцији

Аутор:АТВ редакција
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Новоизграђени кружни ток код Аутобуске станице у Палама биће данас пуштен у функцију чиме ће бити омогућено несметано одвијање саобраћаја кроз једну од најфреквентнијих раскрсница у овој локалној заједници.
Пуштање саобраћајнице очекује се од 17.00 часова.
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић рекао је Срни да се очекује да ће пуштањем кружног тока у саобраћај бити побољшан проток возила, смањене саобраћајне гужве и повећана безбједност свих учесника у саобраћају.
Он је додао да су изградњу кружног тока у Палама, вриједног готово милион КМ, финансирали Град Источно Сарајево и Влада Републике Српске.
Ћосић је појаснио да је Градска управа у потпуности финансирала израду пројектно-техничке документације, док је у рјешавању имовинско-правних односа подршку пружила општина Пале.
Према његовим ријечима, двије трећине средстава обезбијеђене су из градског буџета, а једну трећину издвојила је Влада Републике Српске, преноси Срна
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