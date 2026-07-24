Под контролом пожар у селу Котези, ватра не угрожава домаћинства

Аутор:АТВ редакција
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Под контролом је пожар у селу Котези, гдје ватра гори у неприступачном и минираном терену, каже за АТВ командир љубињских ватрогасаца Срђан Милошевић.
Ватра не угрожава домаћинства и имовину људи, каже Милошевић.
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Милошевић је рекао да је према информацијама које су добили од мјештана пожар изазвала откинута жица од далековода.
Он је рекао да су љубињски ватрогасци били на терену, те да су их сада замијенили припадници Добровољног ватрогасног друштва Бјеласица.
Према његовим ријечима, тренутно пожар није могуће гасити због неприступачног терена, а ватрогасци ће интервенисати тамо гдје буду могли.
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