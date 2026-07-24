Јак вјетар отежавао гашење: Пожар у селу Хум под контролом, објекти нису угрожени

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тренутно стање у селу Хум је под контролом, рекао је Дејан Кашиковић командира Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње.
"Село није угрожено нити је угрожен један објекат у њему, држимо под контролом. Захвалио бих се и мјештанима и ватрогасном друштву "Ластва" које притекло у помоћ, рекао је Кашиковић.
Према његовим ријечима, дојава о пожару у Хуму запримљена је у 10:30, а у исто вријеме дошла је дојава о пожару у Котазама гдје је послата екипа ДВД Бјеласнице, у помоћ су притекли и ватрогасци из Љубиња и Равног.
Борбу са ватреном стихијом је отежавао и јак вјетар, као и чињеница да се пожар проширио између кућа. Ипак, тренутно су сви објекти одбрањени и све је под контролом.
Градови и општине
Ватрогасци се боре са вареном стихијом: Два пожара код Требиња
Подсјећамо, на подручју села Хум и Котези активна су два пожаришта на којима припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње, Ватрогасног друштва Ластва и Добровољног ватрогасног друштва Бјеласница воде тешку и непрекидну борбу против ватрене стихије.
Гашење пожара додатно отежавају јак вјетар, који непрестано мијења правац и разбуктава ватру, као и миниран и изузетно неприступачан терен, због чега је приступ појединим дијеловима пожаришта изузетно ризичан и ограничен. Упркос томе, ватрогасци остају на терену и улажу максималне напоре да зауставе ширење пожара и заштите животе људи, имовину и природна богатства.
"Апелујемо на грађане да не прилазе пожариштима, да не пале ватру на отвореном и да поштују упутства надлежних служби. Сваки неодговоран поступак може изазвати нове пожаре и додатно угрозити животе људи који се боре са ватреном стихијом. Наше екипе остају на терену све док пожари не буду у потпуности стављени под контролу", наводе ватрогасци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
29 мин0
Градови и општине
2 ч1
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Најновије
16
04
15
58
15
47
15
42
15
35
Тренутно на програму