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Јак вјетар отежавао гашење: Пожар у селу Хум под контролом, објекти нису угрожени

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 15:47

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Јак вјетар отежавао гашење: Пожар у селу Хум под контролом, објекти нису угрожени
Фото: ATV

Тренутно стање у селу Хум је под контролом, рекао је Дејан Кашиковић командира Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње.

"Село није угрожено нити је угрожен један објекат у њему, држимо под контролом. Захвалио бих се и мјештанима и ватрогасном друштву "Ластва" које притекло у помоћ, рекао је Кашиковић.

Према његовим ријечима, дојава о пожару у Хуму запримљена је у 10:30, а у исто вријеме дошла је дојава о пожару у Котазама гдје је послата екипа ДВД Бјеласнице, у помоћ су притекли и ватрогасци из Љубиња и Равног.

Пожар Хум
Пожар Хум

Борбу са ватреном стихијом је отежавао и јак вјетар, као и чињеница да се пожар проширио између кућа. Ипак, тренутно су сви објекти одбрањени и све је под контролом.

Пожар код Требиња

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Ватрогасци се боре са вареном стихијом: Два пожара код Требиња

Подсјећамо, на подручју села Хум и Котези активна су два пожаришта на којима припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње, Ватрогасног друштва Ластва и Добровољног ватрогасног друштва Бјеласница воде тешку и непрекидну борбу против ватрене стихије.

Гашење пожара додатно отежавају јак вјетар, који непрестано мијења правац и разбуктава ватру, као и миниран и изузетно неприступачан терен, због чега је приступ појединим дијеловима пожаришта изузетно ризичан и ограничен. Упркос томе, ватрогасци остају на терену и улажу максималне напоре да зауставе ширење пожара и заштите животе људи, имовину и природна богатства.

"Апелујемо на грађане да не прилазе пожариштима, да не пале ватру на отвореном и да поштују упутства надлежних служби. Сваки неодговоран поступак може изазвати нове пожаре и додатно угрозити животе људи који се боре са ватреном стихијом. Наше екипе остају на терену све док пожари не буду у потпуности стављени под контролу", наводе ватрогасци.

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Тагови :

Требиње

пожар

ватра

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