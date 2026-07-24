Умрла мајка Бена Афлека

Аутор:АТВ редакција
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Крис Ен Болдт, мајка Бена Афлека, преминула је након борбе са раком панкреаса.
Вијест о њеној смрти објављена је само неколико недјеља након што је глумац у једном интервјуу рекао да је његова 81-годишња мајка "веома доброг здравља".
Афлек је о мајчином стању говорио почетком јула у подкасту "Fly on the Wall". Док је описивао своју дугогодишњу борбу са алкохолизмом, поменуо је и своју мајку Крис Ен, бившу учитељицу.
- Моја мама има 81 годину и веома је доброг здравља - рекао је тада глумац.
У истом разговору Афлек је испричао и личну причу из 2001. године, када га је мајка одвезла на лијечење од зависности. Присетио се ријечи које су му тада много значиле.
- Рекла ми је: 'Видим те. Видим ко си заправо. Знам да си добар човјек и драга особа. Ти си мој син и волим те. Бићеш добро, проћи ћемо кроз ово заједно - испричао је глумац.
Сцена
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Крис Ен Болдт често се појављивала у јавности уз Бена, његову тадашњу супругу Џенифер Лопез и њихову дјецу. Била је дио бројних породичних догађаја, а посебно се памти њено појављивање на венчању Бена и Џенифер Лопез у августу 2022. године.
Непосредно прије церемоније на Афлековом имању у Џорџији доживела је незгоду и превезена је у болницу. Након што је добила неколико шавова, пуштена је кући и ипак је присуствовала вјенчању.
Афлеков отац Тимоти такође се лијечио од рака и тренутно је у ремисији.
(телеграф)
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