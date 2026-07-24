Слађа Алегро се огласила након хаоса на наступу: ''Гдје има пића има и туче''

Аутор:АТВ редакција
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Током наступа Слађе АЛегро и Аце Лукаса у Никшиу избила је масовна туча. Црногорски медији јављају да има повријеђених.
Овим поводом огласила се и позната српска пјевачица, која је открила да се инцидент одиграо тек послије њиховог концерта.
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"Чула сам за то тек јутрос. То се вјероватно догодило након нашег наступа. Ја и Лукас смо наступали заједно у Никшићу, био је то један предиван коцнерт. Мени су техничари послије рекли, кад су паковали опрему, да је дошло од окршаја, али то је било тек послије наступа", почела је рекла је Слађа.
Касније је све окренула на шалу.
"Знате како, гдје има и пића, има и туче. Мислим да је полиција реаговала на вријеме и спријечила даље инциденте. Ја сам у то вријеме већ била у хотелу, у кревету", рекла је она за "Телеграф".
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Подсјетимо, двије особе су лакше повријеђене, док је један полицајац задобио повреду главе након што је погођен стакленом флашом током масовне туче која је избила у затвореном дијелу Трим центра у Никшићу, гдје је претходно одржан концерт једног естрадног извођача, саопштила је Управа полиције Црне Горе.
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