Logo

Слађа Алегро се огласила након хаоса на наступу: ''Гдје има пића има и туче''

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 12:13

Коментари:

0
Слађа Алегро се огласила након хаоса на наступу: ''Гдје има пића има и туче''

Током наступа Слађе АЛегро и Аце Лукаса у Никшиу избила је масовна туча. Црногорски медији јављају да има повријеђених.

Овим поводом огласила се и позната српска пјевачица, која је открила да се инцидент одиграо тек послије њиховог концерта.

Туча концерт Аца Лукас

Сцена

Хаос након концерта Аце Лукаса: Полицајцу разбили главу

"Чула сам за то тек јутрос. То се вјероватно догодило након нашег наступа. Ја и Лукас смо наступали заједно у Никшићу, био је то један предиван коцнерт. Мени су техничари послије рекли, кад су паковали опрему, да је дошло од окршаја, али то је било тек послије наступа", почела је рекла је Слађа.

Касније је све окренула на шалу.

"Знате како, гдје има и пића, има и туче. Мислим да је полиција реаговала на вријеме и спријечила даље инциденте. Ја сам у то вријеме већ била у хотелу, у кревету", рекла је она за "Телеграф".

или-развод-12032026

Љубав и секс

Три једноставна сигнала да је брак у озбиљној кризи

Подсјетимо, двије особе су лакше повријеђене, док је један полицајац задобио повреду главе након што је погођен стакленом флашом током масовне туче која је избила у затвореном дијелу Трим центра у Никшићу, гдје је претходно одржан концерт једног естрадног извођача, саопштила је Управа полиције Црне Горе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Слађа Алегро

Аца Лукас

концерт

Туча

Никшић

Коментари (0)

Прочитајте више

Катанац врата капија

Економија

Чувени гигант на ивици пропасти: Без посла остаје око 350 радника

38 мин

0
Свиња

Србија

У девет општина у Србији проглашена ванредна ситуација због афричке куге свиња

1 ч

0
ЈП "Аутопутеви Републике Српске"

Градови и општине

Куповина ТАГ уређаја сада још доступнија грађанима

1 ч

0
Новац

Занимљивости

Август доноси успјех: Новац, прилике и велики преокрети за четири знака

2 ч

0

Више из рубрике

Туча на концерту Аце Лукаса у Никшићу, Црна Гора

Сцена

Хаос након концерта Аце Лукаса: Полицајцу разбили главу

1 ч

0
Едита Арадиновић

Сцена

Едита се огласила након порођаја

3 ч

0
Анђелина Џоли глумица Холивуд

Сцена

Анђелина Џоли прекинула ћутање о одлуци своје д‌јеце

4 ч

0
Јелена Карлеуша

Сцена

Јелена Карлеуша: У дуговима сам

5 ч

0

  • Најновије

12

41

Огласила се СИПА о акцији ”Борац”: У претресима изузета пословна документација

12

38

Хорор у Хрватској: Тијело жене пронађено у мору, откривени детаљи ужаса

12

35

Дјевојка (26) пала са четвртог спрата зграде: Задобила тешке повреде

12

33

Акција "Шибица": Ухапшен мушкарац, пронађене три лабораторије и дрога

12

26

Рекордно низак ниво Дунава угрозио пловидбу, промет преполовљен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима