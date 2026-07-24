Радоје Звицер осуђен на максималних 40 година затвора

Аутор:АТВ редакција
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Радоје Звицер, одбјегли вођа кавачког клада осуђен је данас првостепеном пресудом Вишег суда у Подгорици на максималних 40 година затвора.
Он је на ову затворску казну осуђен као организатор криминалне групе која је била оптужена за убиства, покушаје убистава, шверц дроге, оружја и цигарета. Истом пресудом, оперативац Агенције за националну безбједност (АНБ) Петар Лазовић осуђен је на 20 година затвора, због сумње да је био припадник кавачког клана кавачког клана, док је одбјегли полицајац Љубо Миловић осуђен је на 19 година, Окривљени Радован Мујовић и Радован Пантовић првостепено су добили по деценију затвора.
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- Првостепеном пресудом, Милан Вујотић осуђен је на девет година, док је Никша Перовић добио три године мање - наводе црногорске Вијести.
Према наводима оптужнице Специјалног државног тужилаштва (СДТ) по којој је данас објављена пресуда ова криминална организација формирана је у другој половини 2020. године и осим у Црној Гори дјеловала је у Јужној Америци, Африци, Европи и Аустралији.
Специјални тужилац Зоран Вучинић је у својој заваршној ријечи пред пресуду, изјавио да су наводи оптужнице потврђени "Скај" комуникацијом. Он је тада затражио максималну казну за Звицера, између осталог, због сумње да је наручио убиство Пинк Пантера Милана Љепоје, који је у децембру 2020. убијен у кући страве у Ритопеку.
Подсјетимо, као директни извршиоци убиства Љепоје оптужени су Вељко Беливук, Марко Миљковић и припадници њихове криминалне групе којима се суди пред Специјалним судом у Београду.
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Као мотив убиства, тужилац је навео увјерење вође "кавачког клана" да је управо Љепоја стајао иза покушаја његовог убиства у Кијеву.
Према оптужници, Звицер је шесторицу припадника клана Вељка Беливука и Марка Миљковића, који су учествовали у убиству Милана Љепоје у кући страве у Ритопеку, частио са 210.000 евра.
- Ухватили смо живог крвника - обавјештавају наводно припадници Беливуковог клана Звицера у Скај преписци, након што су на превару заробили Љепоју.
(Курир)
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