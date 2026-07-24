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СИПА претреса Звјездана Мисимовића, предсједника ФК ”Борац”!

Аутор:

Огњен Матавуљ
24.07.2026 11:49

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СИПА претреса Звјездана Мисимовића, предсједника ФК ”Борац”!

Полицијски службеници СИПА претресају више објеката који користи Звјездан Мисимовић, прослављени фудбалер и предсједник ФК ”Борац” из Бањалуке.

Како је потврђено за АТВ претреси се спроводе по налогу Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци које против Мисимовића води истрагу због сумње да је починио кривична дјела злоупотребе службеног положајa одговорног лица и прање новца.

Према незваничним информацијама истражује се исплата позамашне премије, која је наводно исплаћена Мисимовићу за успјехе ФК ”Борац” у европским такмичењима.

”У току су претреси више објеката у Градишци и Бањалуци које користи Мисимовић са циљем прикупљања доказа који се односе на малверзације са премијама. Истрага је у току и Мисимовић је бити испитан у тужилаштву”, каже извор АТВ-а.

Јелена Миовчић, портпарол СИПА, каже за АТВ да се претреси врше по наредби Основног суда у Бањалуци.

”У току су претреси на четири локације, од чега три у Бањалуци и једна у Градишци под сумњом да су почињена кривична дјела злупотреба службеног положаја одговорног лица и прање новца из Кривичног законика Републике Српске”, рекла је Миовчић.

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Тагови :

Звјездан Мисимовић

претреси

ФК Борац

ОЈТ Бањалука

СИПА

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