Пуцњава у Бару, има мртвих

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Данас је у Бару дошло до употребе ватреног оружја, приликом чега је убијен М.А. из Бара.
Након пуцњаве приведене су две особе. Како се наводи у полицијском саопштењу, ухапшена су лица Д.И. и Д.И, за које постоји основана сумња да су учествовале у догађају који је претходио убиству М.А.
Код једног од осумњичених пронађено је ватрено оружје, које ће бити предмет даљих вјештачења.
О случају је обавијештен виши државни тужилац у Подгорици, који ће обавити увиђај, а по чијем налогу се предузимају даље мере и радње ради расветљавања свих околности догађаја.
Сцена
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Сумња се да је употреби ватреног оружја претходио физички сукоб између наведених особа, током којег су и осумњичени задобили повреде.
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Управа полиције Црне Горе ће јавност благовремено обавијестити о више детаља након завршетка увиђаја.
(Телеграф)
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