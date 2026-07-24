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Пуцњава у Бару, има мртвих

24.07.2026 11:37

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Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца
Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Данас је у Бару дошло до употребе ватреног оружја, приликом чега је убијен М.А. из Бара.

Након пуцњаве приведене су две особе. Како се наводи у полицијском саопштењу, ухапшена су лица Д.И. и Д.И, за које постоји основана сумња да су учествовале у догађају који је претходио убиству М.А.

Код једног од осумњичених пронађено је ватрено оружје, које ће бити предмет даљих вјештачења.

О случају је обавијештен виши државни тужилац у Подгорици, који ће обавити увиђај, а по чијем налогу се предузимају даље мере и радње ради расветљавања свих околности догађаја.

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Сумња се да је употреби ватреног оружја претходио физички сукоб између наведених особа, током којег су и осумњичени задобили повреде.

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Управа полиције Црне Горе ће јавност благовремено обавијестити о више детаља након завршетка увиђаја.

(Телеграф)

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Тагови :

Пуцњава

Црна Гора

Убиство

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