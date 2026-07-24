Фоча добија Трг породице и ново шеталиште уз Дрину

Аутор:АТВ редакција
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Партерним уређењем и изградњом Трга породице код зграде за младе брачне парове у Доњем Пољу, те изградњом пјешачке стазе према мосту код КПЗ-а овај дио града добија нови урбанији изглед. Упоредо се уређује и парк у Душанову.
Трг породице, који ће бити изграђен испред зграде за младе брачне парове, биће поплочан и опремљен клупама за одмор, док ће његово посебно обиљежје бити биста посвећена породици. Заједно са новим шеталиштем, које ће се простирати дуж десне обале Дрине све до моста код КПЗ-а, трг ће чинити нову уређену цјелину. Она ће додатно уљепшати овај дио града и грађанима понудити пријатан простор за боравак, одмор и рекреацију.
Обилазећи радове, градоначелник Фоче Милан Вукадиновић, истакао је да је за партерно уређење из локалног буџета издвојено 138.000 марака, док ће стаза према мосту код КПЗ-а коштати додатних 101.000 марака.
Вриједност радова у парку у Душанову је 133.000 марака.
„У насељу Душаново, у Алаџанском парку, као што сте видјели, раде се стазе, урађена је расвјета, а у току су радови на централној стази и једној бочној стази према Дому здравља. У том дијелу желимо да обезбиједимо садржаје и за пензионере, и за породице, и за дјецу. Такође, поставићемо и додатне клупе на шеталишту кроз парк. Размотрићемо и постављање додатних реквизита за дјецу, али, с обзиром на то да је ријеч о заштићеном подручју, морамо водити рачуна и о том аспекту. Урадићемо само оно што је у складу са законским прописима и што важећа регулатива дозвољава”, каже Вукадиновић.
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Како напомиње, добијање статуса града се мора оправдати и у Фочи ће се настојати, у наредном периоду, значајно више ради на урбанизацији.
„Град Фоча ће и у наредном периоду интензивно радити на унапређењу инфраструктуре, уређењу шеталишта и стварању љепшег и уређенијег градског амбијента. Као што знате, прије неколико мјесеци покренули смо велику акцију уређења ријечних корита Дрине и Ћехотине, као и свеобухватног уређења града. У наредним данима очекујемо и набавку пералице за улице. Све ове активности имају за циљ да Фочу подигнемо на виши ниво, односно на ниво града какав заслужује, и увјерен сам да ћемо у томе успјети”, закључио је Вукадиновић.
Трг породице у Фочи биће пети трг у граду, поред Трга краља Петра, Трга бораца, Трга 9. јануар и Светосавског трга код Храма Светог Саве.
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