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Снимак освојио интернет: Пресладак јутарњи ритуал дјевојчице и два ретривера

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 21:42

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Дјевојчица и два пса
Фото: TikTok/hdbrosriley

Снимак јутарњег ритуала дјевојчице и њена три златна ретривера постао је хит на ТикТоку, гдје је скупио више од четири милиона прегледа.

Видео приказује како дјевојчица, прије било које друге јутарње обавезе, прво одлази да поздрави своје псе Рајлија , Твајла и Бера.

Њени родитељи забиљежили су ту свакодневну интеракцију која је освојила срца корисника друштвене мреже.

На снимку се види како дјевојчица прилази сваком псу појединачно и грли га. Њен приоритет је јасан: пси су на првом мјесту, чак и прије прања зуба.

– Наша кћерка сваки дан прво поздрави своје псе – стоји у тексту који прати видео, док је у опису објаве кратко наведено: “Ханејина јутарња рутина“.

Корисници су у коментарима изразили одушевљење призором.

@hdbrosriley Honey’s morning routine ❤️ #goldenretriever ♬ Je te laisserai des mots - Patrick Watson

– Свиђа ми се како чекају свој ред и не гурају се око ње – написала је једна особа.

Многи су истакли важност одрастања уз животиње.

– Дјеца која одрастају уз љубав и поштовање према љубимцима и брину о њима, науче најважније лекције о томе како бити добар човјек – стоји у једном од коментара.

Један корисник је закључио: “Ми заиста не заслужујемо псе“.

Одлука о набавци пса

Присуство пса у породици може донијети много позитивних промјена, али се често поставља питање када је прави тренутак за такву одлуку.

Не постоји јединствен одговор на то када је дијете довољно старо за пса, а одлука је у потпуности лична, пише ПетХелпфул.

Неки тренери сугеришу да је добро сачекати да дјеца порасту како би могла да учествују у бризи и обавезама око љубимца. Такође је важно узети у обзир да су неке расе погодније за живот са дјецом од других. На крају, то је одлука коју свака породица мора да донесе за себе, преноси Индеx.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дјевојчица

Златни ретривер

Кућни љубимци

видео снимак

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